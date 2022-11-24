張蘭直播食軟飯寸爆　小S被鬧後首發聲爆喊

汪小菲同台灣藝人、前妻徐熙媛（大S）為生活費鬧上法庭，連日隔空對罵引起網友高度關注，撕破臉互揭瘡疤睇到網友成地花生，不過隨住大S將汪小菲口中所指嘅「200萬新台幣床墊」歸還之後，汪小菲亦即收口表示休戰停火。

汪小菲同大S恩怨情仇由21日延燒至今，汪小菲母親張蘭尋晚（23日）發布「10大聲明」回應大S。文中佢代替汪小菲表達意見，聲明中以汪小菲口脗敍述：「我作為母親，了解孩子的委屈及大度，不得不代表他說出他的苦楚」文末強調會尊重大S苦衷，希望一切到此為止。佢仲為阿仔抱委屈表示，汪小菲為大S來回飛足7百幾次：「結婚10幾年您來北京幾次？」聲明中佢同時要求大S撤回向汪小菲追討500萬生活費嘅法院強制執行案：「因為我是多付了生活費，並沒有少付錢，只是名目不同」但之後佢就刪走呢篇聲明。

點知轉頭佢又開直播帶貨，今次佢應網友要求，力Sell綠茶、滷蛋、軟飯套餐，明顯暗寸同大S新婚嘅具俊曄，佢助理仲話：「我要吃會兒軟飯了，煲仔飯真好吃、真軟。」有人留言要買紋身戒指，張蘭又即刻拎眼線筆出嚟畫手指，話隻「戒指」3卡，又喺頸後畫咗個紋身，兩個「紋身」位置都同大S身上嘅如出一轍。

而不幸「中箭」被前姐夫汪小菲揭老公疑多次偷食、及疑似吸毒嘅徐熙娣（小S），喺罵戰沉默3日後首發聲，今日（24日）喺社交網上載幫二女Lily慶生片，四母女相擁而哭，似乎係被近日是非致身心疲累，並留言：「我親愛的二女兒Lily，她以為我忘了她的生日！怎麼可能！你們三個都是媽媽的心頭肉❤️你們比我重要太多了😘」隻未不提遭汪小菲、張蘭辱罵一事。