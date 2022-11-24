【為港女平反】識得襯！長襪襯皮鞋冇得輸！

潮流品味人人不同，你認為Hit的，或許其他人未必認同！好似早前就有網民在討論區開Post，狠批香港女生着瑜伽褲出街太不雅。到近日更加有人在網上發問：「做咩依家周街都皮鞋長襪扮學生妹」，更狂踩現今年過30的「中女」這樣着好肉酸，結果貼文一出即引來大家熱議。其實穿衣乃個人喜好和自由，而且只要識得襯，長襪+皮鞋造型絕對不難駕馭，更分分鐘可以穿出特色。你看以下多位年齡由廿幾至30+的日韓女星示範，就會一清二楚！

初階示範：同色系搭配

想打造好看的長襪加皮鞋造型？不妨由最初階的配襯學起。首先襪與鞋可以揀同一色系，襪的長度盡量在膝蓋以下，這樣就能輕易駕馭不同類型服飾。30+的韓國女星新敏娥曾以白色長裙搭配黑皮鞋與黑色襪，另又試過穿白色襪襯白色鞋；雖然一黑一白配色不同，但襪子同樣長至小腿，搭配得剛剛好，成熟中帶點少女氣質。

此外，今年32歲的日本女星桐谷美玲，也曾演繹過鞋襪同色系的造型。不過她選擇的襪子質料較薄、有微微透膚效果，而且長度也在膝蓋以下，完全遮蓋了小腿，襯以同色系外套及百褶短裙，清爽利落又有型！

中階示範：兩種顏色搭配

其實，襪與鞋不同色也可襯出百搭造型！韓團少女時代成員允兒雖已30出頭，但至今依然是隊中的形象擔當。在其日常穿搭中，便曾經出現過白襪加黑皮鞋的文青Look，以及啡色高踭鞋搭配超長白色襪的女性化造型。她的穿搭秘訣是－無論甚麼顏色的鞋子都可以跟白色襪子搭配在一起。要是不滿足於簡單色調搭配，可以學新敏娥揀運動風襪子襯高踭鞋，就會看起來既特別又搶眼。

高階示範：選擇誇張設計襪子

如果撞色與圖案已經不能夠滿足你的穿搭口味，不如利用襪子的剪裁設計，讓整體穿搭更特別？可倣效形象性感的韓國女歌手泫雅，將襪子挖到破洞去突出型格，或選擇一些有蝴蝶結裝飾的襪子去增加甜美風格。此外，又可參照Twice成員志效，以交叉綁帶的白色長襪搭配皮鞋，將狂野有型一面展現人前。