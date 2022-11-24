【行媽咇】親子裝必學　朱凱婷教你點襯先唔「娘」！

無論H字頭袋定C字頭袋，年年都大幅加價，個個都指早買早享受，更有媽媽買定將來給女兒呢！「靚朱媽」朱凱婷又有何看法呢？想知就立刻去片《行媽咇》啦！

2001年選美出身的朱凱婷，坦言沒想到轉眼就過了近廿年，囡囡亦10歲了。原來起初朱凱婷沒有跟囡囡說過曾參選香港小姐，反而是幼稚園的同學告訴她，長大後曾問過：「媽咪，其實選Miss Hong Kong要點樣呀？」朱凱婷的答案是要大學畢業、要心地善良、美貌亦很重要。被問及囡囡是否想入行，她透露囡囡很享受台上演出，但會說清楚，不論做藝人或KOL，都要有心理準備接受傳媒、輿論、多媒體的壓力。

朱凱婷的囡囡年紀小小，但對一些名牌、手袋已有一定認識，沒有刻意去「洗腦」，有時候囡囡會對朱凱婷的戒指或手袋感興趣，她會這樣回覆：「我未必一定畀你，我會Keep畀一個乖嘅女，如果唔係我會donate（捐贈）出去。」希望囡囡覺得很多事不是理所當然或必然。她亦聽過一些媽媽級朋友，會買名牌手袋給女兒，皆因會升值，而她對這種做法則見仁見智，指出可能小朋友長大後的選擇未必會跟你一樣。

貴為「靚朱媽」朱凱婷，仍能跟10歲的囡囡穿搭母女裝，她笑言未當媽媽前，向來都是穿童裝T-Shirt，由囡囡2歲起買件T-Shirt，自己則穿同款的童裝配襯，唯獨有次囡囡跟她表示：「媽咪，今次可唔可以唔襯，我想有啲我好Unique（獨特）!」目前她亦會堅持跟囡囡襯母女裝，直至終有一日囡囡覺得足夠為止。朱凱婷建議配襯親子裝毋須太刻意，可以用相同顏色或者同一剪裁着手，要避免使用小童配飾。