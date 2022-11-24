狂Chur郭富城問完又問捱鬧　賴彥妤認緊張失準承諾改善

前港姐賴彥妤簽約無綫後於娛樂新聞台擔任主播，惟經驗不足頻頻出事，繼訪問姜麗文時失言後，早前佢有機會訪問天王郭富城（城城），卻疑被對魅力迷倒導致神不守舍，當城城答過聖誕節將會帶家人燈飾打卡後，賴彥妤竟問完又問再度重複同一問題，令城城一時不耐煩：「我頭先咪講咗囉！」但亦禮貌地再答多一次，之後問到有關台慶表演一事，當時尚未能公布嘅城城已表明自己出身TVB，暗示會返娘家，但賴彥妤仍繼續追問，此舉即引起網民關注，狠批她欠專業。

事後，賴彥妤於社交網發文，指虛心接受網民意見，承認一直視城城為偶像，故當時太緊張令表現失準：「當日係有聽（望）實城城講嘢，現場太熱鬧，見到偶像又有啲緊張，所以未問完個問題，係想問城城會唔會帶埋女女嚟緊去電視城睇台慶表演 ，當刻城城已經答緊就無打斷城城，可能大家都仲想知道，城城會唔會去台慶，所以再追問落去，睇吓會唔會親耳聽到城城答。細細個已經封城城做偶像，3歲人仔已經學城城跳舞，台慶見到城城 都即刻同佢遠距離打返張卡 。」

佢又指會借今次機會好好反思，繼續進步：「畀機會再反思自己，每次習慣將資料記落手機，一路學習緊點樣可以做個好主持，雖然自己未必係轉數最快嘅主持，或者最聰明嘅港姐，但對演藝嘅熱誠係無可否認嘅。喺台慶亦有參與《beauty and the beat》，一班港姐跳火熱舞步，亦係首次着上白色晚裝，大騷長腿行紅地氈。」