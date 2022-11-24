飲飲食食　聖誕倒數月曆

開心的時間過得特別快，要數年尾最重要的節日，聖誕節肯定走唔甩，想日日保留這份愉快的感覺，不妨添置一個聖誕倒數月曆或日曆，每日開一格，歎住不同的美食來倒數，感覺更開心。

鹹甜皆宜

聖誕倒數月曆除了夠精緻外，食物是否吸引也很重要。city’super於今個聖誕特別呈獻「Love is Everywhere 分享愛」主題派對，除了推出一系列肉食、海鮮、火雞、意大利美饌、凍肉和派對到會等美食，還有多款聖誕倒數日曆。如以聖誕老人列車作主題的火車聖倒數日曆，就有美味的迷你朱古力，至於Pringles 12日或24日的聖誕倒數日曆就有4款口味的薯片，來自法國的Le Super Calendrier de l'Avent bio，以各種音樂主題來設計封面，內有24粒有機牛奶和黑朱古力，邊吃邊聽音樂就最爽。客人於11月23日至12月11日，在網上商店選擇指定貨品，會有92折優惠。

選擇多多

來到聖誕節，美食多不勝數，就連倒數月曆都可以有不同的種類。FORTNUM & MASON今年就有多款不同造型和主題的倒數月曆，木製的倒數月曆Filled Wooden House Advent Calendar，內有牛奶朱古力、聖誕老人和雪人造型朱古力和水果啫喱等。Musical Piccadilly Advent Calendar的每道小門後，有糖果和小禮物，還會有主題音樂。杉木造型的Christmas Tree Advent Calendar，聖誕樹造型有氣勢，另外當然少不了甜美朱古力和解膩的茶包主題倒數月曆，各有特色。

可愛薑餅屋

來到聖誕，可愛美的薑餅人必不可少，精品糖果店Sugarfina今年除有不同的聖誕糖果禮盒、曲奇和軟糖外，還推出薑餅人屋聖誕倒數月曆，薑餅屋以紅色和金色設計，再加上白雪和糖果點綴，精緻搶眼，內有24個小抽屜，聖誕限定口味糖果有Merry Berries聖誕紅莓軟糖及Holiday Presents聖誕禮物軟糖等，軟綿又美味。

閃亮童話

很多小朋友對聖誕還有滿滿的期待和願望，這個節日亦有很多童話故事，Venchi今年推出的3款聖誕倒數日曆以閃亮童話風設計，奢華的聖誕倒數朱古力日曆就以小木屋，造型華麗，內有多款美味朱古力。另外還有小巧的聖誕倒數朱古力日曆和書本造型的聖誕驚喜倒數朱古力日曆禮盒選擇，相信小朋友今次對於讀書，都不會太抗拒。

美味小甜點

過聖誕節，吃一件小甜點配熱朱古力或咖啡，最佳享用，甜品店Patisserie Jane今年推出限量的「甜品版」聖誕倒數日曆，寶石藍色禮盒包內有不同日子的小禮盒，盛載聖誕朱古力球、雙色瑪德蓮、聖誕造型冬甩、茶饌丹麥曲奇、蛋白脆餅、聖誕牛油曲奇、伯爵茶、蘋果手工果醬及特調聖誕香料茶，讓大家於7日前開始倒數，細味聖誕來臨的快樂。品牌還有聖誕朱古力球禮盒、聖誕瑪德蓮禮盒、聖誕冬甩禮盒和香料套裝，於11月預購定項目，會有9折優惠。

璀璨水晶球

每年一度的聖誕節，很多人都期望有個難忘的晚上，Lady M今年設計的璀璨星夜倒數月曆，以寶藍色配冬日場景，中央水晶球以美國紐約天際線作靈感，輕搖幾下，亮片晃動讓都市呈現大家眼前，24個小格子內有12款Bon Bon糖果和朱古力，包括有朱古力棉花糖、紅絲絨朱古力、蘋果酒啫喱軟糖等，月曆附有心意卡連信封，用來送禮也不錯。

醒神倒數

對於咖啡控來講，任何時候都想要杯醒神啡，Cupping Romm今年推出咖啡倒數月曆，內裏有品牌的Champ系列、咖啡豆、掛耳包、手工沖泡茶和沖泡用具等，每日開一盒，為自己注入能量，精精神神去倒數。