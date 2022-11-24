靈敢侶情：有病就要睇醫生

很多人都有手長水泡的煩惱，痕癢非常，這個問題也纏繞我很久，2020年春天改用了正確的洗手方法，是好了接近一年，但在2020年末又復發，本來想看醫生，不過聽聞是沒得醫，所以當時未有去看。

後來，因為雙手已脫皮至掌紋也見不到，上鏡超難看，我心想：總不能聽別人說沒用就不找醫生，於是便去看一下。想不到，竟然治好了，還發現我的問題並不在於洗手方法、或清潔劑過敏裏。

在半小時的診症過程中，醫生先跟我解釋：皮膚過敏是身體對特定成分出現紅腫、脫皮、痕癢等等的反應，只要避開不去使用，基本上問題不大。但如果過敏反應沒有成分或時間上的準則，例如上個月用A產品沒事，今個月用相同的產品突然有事，則可能是身體的其他地方出現問題。

由於我手上的水泡屬於沒準則性，醫生說要治療必須先找出原因，於是，他寫紙給我驗血，說要檢查身體的免疫力是否失調。我聽話去驗了，始知自己的免疫力過高，導致身體對外來物如清潔劑、護膚品、水喉水、油煙、塵埃、紙張等等都出現沒準則性的排斥。

把免疫力過高的問題治療好之後，手上的水泡便徹底消失了，那種開心簡直可以用「重獲自由」去形容，至今，我的雙手碰甚麼都沒事，用同一款洗潔精洗碗後，擦點橄欖油就「滑捋捋」。

至於免疫力過高的成因，醫生在聽完我的工作範圍、時長和日程之後，罵了我一大頓：「你當自己係超人定係鐵人？」我哪知道！別人捱時抵抗力變弱，我去捱反而免疫力變高，哈哈！

寫了這麼多，其實我想跟大家說的是：不要道聽塗說，延誤就醫。當日我不去看醫生，就是聽人說看了沒用，但事實證明不但有用，還及早替我治療了免疫力過高的問題。如果你也遇到跟我類似的情況，請盡快看醫生，今天花數百或數千元，可能已為將來的你省下幾萬，甚至幾十萬。

所以，我從不鼓勵大家在網上詢問醫學意見，或讀了一些文章後自我診斷，然後亂服成藥、亂塗藥膏、或亂吃維他命丸。但凡遇到讀者要求推薦這類產品，我一概不回覆，別人以為我冷漠，實情我是不想害你。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03