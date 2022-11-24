量子點殺入OLED　升級電視睇好波

量子點OLED電視又靚又有臨場感，睇波勁有Feel！（胡振文攝）

四年一度世界足球盛事正進行得如火如荼，今屆賽事大多在晚飯黃金時段舉行，電視撈飯都咪話唔爽！適逢唔少電視廠也看準時機推出新型號搶客，其中Samsung就推出量子點(QD)OLED電視S95B系列，搭載自發光技術，營造極佳色彩及對比度，就連球迷「杰寧公主」都大讚畫面出色！同期其他電視都各具賣點，球迷一於趁機升級啦！

強化主體減少殘影

S95B系列提供55吋及65吋兩種型號，設計以雷射光束為靈感，超薄設計配合僅39.9mm厚的扁平背面，無縫融入任何空間。此機賣點是把量子點技術注入800萬個特別設計的自發光像素，後者由紅、綠、藍三子像素組成，較傳統OLED的白色子像素，亮度、色準和耐用性均大大提高！機身同時內建量子神經網絡處理器4K，透過20個AI神經網絡進行深度學習演算法，實時分析畫面內容再優化畫質；加上仿真景深技術強化主體，讓畫面更加立體真實，睇波球員恍如活現眼前！兩個型號均提供3,840x2,160解像度，設有Motion Xcelerator Turbo+及護眼舒適模式，前者有助減少畫面的動態滯後及殘影，打機睇波俱適宜；後者則按日落日出時間自動調整亮度及顏色，讓雙眼得到休息放鬆。音色方面，支援無線Dolby Atmos功能，毋須接駁HDMI線，便能將電視及指定Soundbar連接，並透過Q-Symphony技術同步輸出音源，呈現更沉浸式音效體驗！

55吋超大曲芒

除了OLED電視，Samsung也沒有忽視量子Mini LED產品，最新Odyssey Ark就是全球首款55吋1000R曲面屏幕，4K UHD解像度屏幕表面有防眩光霧面，另支援1,000,000:1對比、165Hz刷新率及1ms極速反應，內建60W支援Dolby Atmos及AI音效增強器，帶來戲院級震撼音效。

畫廊風格

LG Posé是同廠Objet系列第二部OLED電視，大玩藝術風格，畫架造型可放置在立架作擺設，機身用上柔和的米色作主色，背面織布面料凹糟可收納雜物及電線，開睇波派對唔怕跘倒親朋友。內建4K 120Hz面板，獨家Brightness Booster技術可將亮度提升20%，並對應Dolby Vision IQ及Dolby ATMOS 2.0等影音技術。

逼真色彩

Skyworth 4K SUE8000配備QD技術Eco-QLED和50吋大屏幕，採用變色龍2.0機芯晶片影像處理引擎，能逼真還原10.7億種顏色，在DCI-P3標準下，色域值達到93%！內置Android TV介面，集齊Netflix、YouTube、Play Store等應用程式，方便安裝Now E作睇波之用！音效方面支援DTS StudioSound系統，提供7.1聲道環繞聲音。

優惠特多

TCL C635是4K UHD QLED智能電視，55吋及65吋型號配備120Hz DLG刷新率，足球畫面分外流暢。跟同廠頂級型號一樣擁有減低遊戲延遲的Game Master模式，又具有HDMI 2.1介面，當然Onkyo影院級音響系統亦唔少得！現時買機除了送TCL S522W 2.1聲道無線重低音Soundbar，仲送foodpanda優惠券，睇波嗌嘢食慳番一筆！

特高刷新

小米Redmi XT系列採用金屬機身及全面屏設計，屏佔比達到97.3%，支援120Hz刷新率與120Hz MEMC運動補償，看運動賽事先天如絲般流暢。內置四核心A73處理器，支持多任務處理，並提供94% DCI-P3廣色域和10億色原彩顯示。內置4喇叭及雙低音增強相管，可輸出25W澎湃聲音。另一賣點是內置小愛同學智能遠場語音功能，毋須遙控器也能操控。