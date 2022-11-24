李麗珍增肥16磅做圓潤媽媽　分享教女秘訣！

李麗珍、李靖筠（Gladys）、陳湛文（Peter）、芯駖＠COLLAR等主演英皇電影《望月》，日前舉行開鏡儀式，由英皇集團主席楊受成親自主持，羅耀輝導演率領眾演員，誠心祈求拍攝順利！

戲中，李麗珍飾演陳湛文及李靖筠母親，芯駖則飾演陳湛文老婆，為切合角色需要，珍妹特別增肥16磅，讓自己看來更像較為圓潤的中年媽媽，專業精神可嘉！雖然只是剛剛開工，但絕無架子的珍妹，已跟Gladys、Peter等一班拍檔相當熟絡，Gladys亦會暱稱珍妹為「媽子」，珍妹笑言：「有時感覺李靖筠就是我的女兒，自己會投入一些，她話頭醒尾，有這樣的女兒，我會好『冧』！」首度與珍妹合作，便能結母女之緣，Gladys直呼非常榮幸：「能夠演珍姐（李麗珍）的女兒，着實太幸運了！記得有一場戲，我要翻開『媽子』的舊相，她真的太漂亮了！而且，跟『媽子』合作好開心，她是一個很隨意的人，偶爾會爆個冷笑話，幾搞笑！」

現實中，珍妹與乖女許倚榕感情融洽，相處像朋友一樣，珍妹謙稱沒有甚麼教女心得：「主要是給她多些愛心、主動去關心她，不能到女兒反叛時才作管教，要努力維繫彼此感情與關係。」Gladys自爆曾向珍妹探問與女兒的相處之道：「我幾羨慕『媽子』與女兒的關係，因為我出自比較傳統的家庭，很難與父母搭着膊頭傾心事。」李麗珍掌年是叛逆少女角色的代表人物，在她的眼中，Gladys也有幾分叛逆的影子，她說：「Gladys可以好純品，但又可以做串串地的角色，很多樣化！」Gladys笑着搖頭：「我不敢認同，只希望自己有更多的可塑性！」

開鏡當日，李麗珍的左腳紮着紗布，更需以拐杖代步，原來不慎在家跌傷了，珍妹苦笑言：「因為自己輪盡，我這生人跌過好多次，以今次最『甘』！在家滑倒時，剛巧跌正在隔開廁所與房間的雲石石壆，隻腳不但拗柴，更碎了少少骨，希望別要再有下一次了！」就在開鏡前傷腳，珍妹一度擔心會影響拍攝工作，幸好羅耀輝導演可以遷就，先拍家中的食飯等較靜態的戲分，珍妹說：「戲中我生了兩個廿幾歲的子女，估計角色都接近五、六十歲，就算拿着拐杖都問題不大。」李麗珍指傷勢已沒有大礙，再過多兩星期便可康復。

Peter與芯駖在新片合演一對感情不算和睦的夫妻，Peter打趣說：「我經常都是演被女人『騎住』的角色，走唔甩！」剛在《飯戲攻心》演廢青三佬深入民心，這次在《望月》變身沉鬱內斂的大佬，相比喜劇與正劇，Peter坦言偏愛正劇：「感覺正劇比較有發揮一些，加上我本身性格都幾內斂，跟這個角色有點連繫，但其實我仍在摸索中，研發不同的可能性。」Peter演戲經驗豐富，正好是初登大銀幕的芯駖，一個上佳的學習對象，芯駖直言：「首先要多謝導演找我，我很樂於接拍的其中一個原因，就是因為對手是Peter，入行前我已經有看他的作品，覺得這個演員很厲害，可以演繹不同角色，我不太認識演戲，好想了解這回事，既然有這麼好的對手、這樣好的機會，我當然好想嘗試！」首次見面，芯駖已急不及待向Peter請教演戲心得，Peter很樂意分享，卻又有所顧慮：「我好怕給她山埃貼士，不如大家再談談吧！拍戲一定要跟對手達成最好的共識，才可以共同搭建一個安心的平台，能夠借力去發揮，如果各有各走就沒意思。」

芯駖首次拍電影，與好戲之人Peter拍檔之餘，更有機會與影后李麗珍大演對手戲，芯駖吐真言：「我覺得李麗珍好有氣場，第一次看她進來的時候，她用眼神慢慢地觀望全場，好有一種穩定、安全的感覺！」Peter認同：「珍姐望着這個世界的時間，好像比常人有再多三秒的時空！」面對前輩，芯駖默默地觀察影后的一舉一動，從中偷師：「無論談話的節奏、語速、尾音，我都會細心留意，第一次對戲，發現珍姐會親手去寫自己的角色背景，做功課做得好仔細！」