陳寶珠相隔多年再出騷　忠粉帶橫額到場打氣

久未露面的陳寶珠今日（24日）出席尖沙咀慈善活動，一班忠粉帶同橫額到場打氣，寫上對偶像的掛念：「天氣漸涼偶像要加衣，我哋期待再聚！」認真窩心。寶珠姐表示已多年無出席公開活動，是次除了做慈善，亦是專誠來見粉絲：「因為疫情嚴峻，身為長者要小心啲，所以一路唔敢除低口罩，我知粉絲好掛住我。（有甚麽要同粉絲講？）多謝咁多年咁支持我，比正能量比愛心我，有啲粉絲年紀同我差唔多，有啲就後生啲50幾歲，好難得有啲對我咁好嘅朋友，不離不棄，好開心。」提到她為慈善做大使多年，故一定要現身支持。

有傳寶珠因為腰患，兩年前要辭演粵劇演出，她承認患有坐骨神經痛，腳不太好，要做運動及做物理治療，現在狀況已轉好，平日會行海旁，暫時未有再做粵劇的計劃，但向粉絲保證：「梗有機會，身體為重，會再次演出，最緊要有信心。」

粵語片女星嘉玲早前不幸在睡夢中離世，寶珠姐大讚嘉玲好人：「我做女殺手要拍片頭歌，打電話畀嘉玲，佢幫我諗造型，佢好好人會幫我。」2人合作過一部粵語片《玉女追兇》，之後好難見到，問到七公主會否聖誕相聚？她說：「暫時唔會，要保持健康安全，盡量少啲接觸人群。」