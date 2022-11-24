【營事檔案】法式鴨脾紫洋葱拌麵　鐵質高

法國人在處理鴨脾時，由於昔日沒有冰箱，就利用鴨油浸過鴨脾，令細菌不能生長，從而令鴨脾的保存期較長。經過油封的鴨肉，肉質比較軟滑，味道亦較濃，輕輕煎香後就成為一道法國經典名菜。今次會將法式鴨脾配上蒟蒻麵，碰撞出不一樣的營養滋味。

鴨脾去皮 脂肪少六成

鴨肉營養價值很高，它富含蛋白質、維他命B、以及鐵質等。鐵質有助製造血紅素，可將氧氣從肺部輸送到身體不同部位。紅肉如牛肉、豬肉、深綠色蔬菜、蛋黃及豆類都含有鐵質，但每100克的鴨肉有337卡路里及28克脂肪，不算是低脂的肉類。欲從肉類中攝取鐵質而又不想進食過多脂肪的話，可將鴨肉去皮。去皮後每100克的鴨肉會降至大約200卡路里及11克脂肪，更適合成為補鐵時選擇的肉類來源。

紫洋葱 雙重抗氧化

洋葱本身含有槲皮素，屬類黃酮的一種。紫洋葱中的紫色色素是來自花青素，因此紫洋葱所含的花青素，是不同洋葱品種中最高的。槲皮素及花青素都是抗氧化物，可降低自由基對身體細胞的破壞，幫助對抗發炎以及增強免疫力。

【法式鴨脾紫洋葱拌麵】

材料：

鴨脾 1隻

蒟蒻麵 1包

紫洋葱 半個

調味料：

乾葱 1顆

意大利香醋 2湯匙

鹽 1茶匙

做法：

1.乾葱切碎，紫洋葱去皮切圈，備用。

2.在鑊中炒香乾葱，加入意大利香醋及鹽煮成醬汁。

3.鴨脾去皮後煎香盛起後，再煎香紫洋葱。

4.在碟上鋪上蒟蒻麵、紫洋葱，然後在紫洋葱上鋪上鴨脾，最後淋上醬汁，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。