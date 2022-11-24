占士金馬倫爆里奧仔《鐵達尼號》試鏡扮大牌唔肯試讀劇本

加拿大導演占士金馬倫（James Cameron）最近宣傳新片《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）時，談到1997年經典舊作《鐵達尼號》（Titanic）幕後花絮，爆當時未大紅的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）試鏡時扮大牌，差點失去演出機會！

金馬倫指首次與里奧仔會面，整個辦公室的女性也前來湊熱鬧，里奧仔表現良好，迷倒所有人。幾天後金馬倫安排里奧仔試鏡，里奧仔以為已經落實由他演出，今次只是與擔任女主角的英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）會面，得悉是錄影試鏡時，抗拒地說：「我唔會試讀劇本。」金馬倫便與他握手，表示：「多謝你過嚟。」里奧仔這才知道自己會出局，表示：「等等先，等等先，你意思係我唔試讀劇本嘅話，就冇得做呢個角色？就係咁？」金馬倫回應：「哦，係呀。大佬呀，呢套係大片，會佔用我人生中2年時間，而你就可以喺我做後期製作時再拍5套戲。所以，我唔會畀自己因為選角錯誤搞X衰部戲。所以，你一係試讀，一係冇得做。」

里奧仔唯有死死地氣地試讀劇本，金馬倫表示：「佢成個人都非常負能量，但我一叫Action，佢就化身做男主角Jack。」琦溫斯莉立即回應交戲，金馬倫形容就像烏雲散去，陽光射在Jack身上，他便決定由里奧仔擔任男主角。