占士金馬倫爆里奧仔《鐵達尼號》試鏡扮大牌唔肯試讀劇本

加拿大導演占士金馬倫(James Cameron)最近宣傳新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)時,談到1997年經典舊作《鐵達尼號》(Titanic)幕後花絮,爆當時未大紅的美國男星里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)試鏡時扮大牌,差點失去演出機會!

金馬倫指首次與里奧仔會面,整個辦公室的女性也前來湊熱鬧,里奧仔表現良好,迷倒所有人。幾天後金馬倫安排里奧仔試鏡,里奧仔以為已經落實由他演出,今次只是與擔任女主角的英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)會面,得悉是錄影試鏡時,抗拒地說:「我唔會試讀劇本。」金馬倫便與他握手,表示:「多謝你過嚟。」里奧仔這才知道自己會出局,表示:「等等先,等等先,你意思係我唔試讀劇本嘅話,就冇得做呢個角色?就係咁?」金馬倫回應:「哦,係呀。大佬呀,呢套係大片,會佔用我人生中2年時間,而你就可以喺我做後期製作時再拍5套戲。所以,我唔會畀自己因為選角錯誤搞X衰部戲。所以,你一係試讀,一係冇得做。」

里奧仔唯有死死地氣地試讀劇本,金馬倫表示:「佢成個人都非常負能量,但我一叫Action,佢就化身做男主角Jack。」琦溫斯莉立即回應交戲,金馬倫形容就像烏雲散去,陽光射在Jack身上,他便決定由里奧仔擔任男主角。