鄭伊健點名多謝ERROR：靠睇你哋減壓！

昨晚（23日）在紅館舉行第5場「HERE & NOW 演唱會2022」的鄭伊健，獲來自新加坡及日本的歌迷親到現場拉隊支持，而大批圈中好友包括蔡一智、「頭號麵粉」NowhereBoys的主音Van、周秀娜、林德信、男團ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）、ANSONBEAN、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）、「膠戰女神」劉沛蘅 （Hillary）和小師妹林熙彤（Hazel）等也來捧場打氣。

鄭伊健的Chok度不減反升，演繹快歌《極速》和《全城效應》時，令全場觀眾不禁起身High爆跳舞，當深情唱《感激我遇見》、《一生愛你一個》、《動地驚天愛戀過》和《只會因你唱》等時，全場觀眾更亮起手機燈大合唱，一片燈海下濃情化不開。而音樂總監陳光榮率領樂手，與伊健、雲浩影（Cloud）和Rapper朱雋言組成的「Cup Noodle 2.0」合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》時，頻與觀眾互動，氣氛熱鬧。

在Encore環節中當《數碼暴龍》主題曲《自動勝利 Let’s Fight》前奏一起，立時令觀眾起哄跳唱，伊健更唱出《遇怪魔我識得變大個》，對於全場的熱情反應，他說令他十分開心，更笑言要學習ERROR「自肥精神」：「我想多謝ERROR，點解要多謝佢哋？我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅《花姐ERROR遊》，我知道今次得兩集，所以我未睇住，多謝你哋畀我哋歡樂，我知你哋開演唱會，我知㗎，加油啦！」ERROR起立向伊健鞠躬，肥仔和阿Dee舉手向台上伊健膜拜，193更做大心心和小心心動作。