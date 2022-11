黑色星期五殺到！買機買Game有得平？

一年一度感恩節前大型優惠「黑色星期五」又來了,遊戲界都來湊熱鬧,Game迷們一於齊齊睇吓有咩着數!

PS: VR套裝平過千

SIEH即日起至2022年11月28日舉行「BLACK FRIDAY」限時優惠活動,購買PlayStation VR連攝影機套裝,可以優惠價約HK$1,300入手,折扣超過HK$1,100。PS5及PS4等多款熱門大作的藍光光碟版最低以半價發售,當中包括《地平線 西域禁地》、《Gran Turismo 7》、《Ghost of Tsushima導演剪輯版》、God of War PlayStation Hits》等等。另外,於PS Store購買PS Plus 12個月會籍,即享75折扣優惠。PS Plus現有會員也可以75折將現有的1個月、3個月或12個月的會籍升至「升級」或「高級」。

Xbox: 1折買遊戲

Xbox今年近900款遊戲及下載內容大特賣,最低至1折!當中包括新作如《FIFA 23》、《Forza Horizon 5》、《NBA 2K23》、《DEATHLOOP》、《神領編年史The DioField Chronicle》、《RESIDENT EVIL》系列、《SD GUNDAM 激鬥同盟》、《LEGO® Star Wars: 天行者傳奇》等。特別一提,目前加入Game Pass Ultimate,即可免費試用Apple TV+同 Apple Music 3個月。

Ubisoft: 2折入手新作

Ubisoft Store即日起舉辦黑色星期五特賣活動,並持續至11月30日,活動期間消費者可用優惠價入手指定Ubisoft遊戲,例如以3.3折購買《刺客教條:維京紀元》、《極地戰嚎6》和《虹彩六號:圍攻行動》;以1.5折購買《極地戰嚎3》;以2.4折購買《縱橫諜海:黑名單》。此外,在特賣期間,玩家們可到Ubisoft Store免費領取初代《縱橫諜海》,並可以代碼「FRIDAY20」,以8折優惠價訂閱《Rocksmith搖滾史密斯+》3個月。