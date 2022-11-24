嘉玲喪禮今在泰國舉行　任達華夫妻送花圈致意

一代著名粵語片女星嘉玲於周一（21日）在睡夢中離世，享年87歲，其長子兼資深無綫藝人黃栢文，昨日（23日）已離港到泰國辦理喪事，喪禮已在泰國舉行，並於本周六（26日）進行火化儀式。喪禮布置清雅，貼了不少嘉玲生前主演作品的劇照包括《飛賊含笑火》外，更放有多位圈中好友致送的花圈包括契女郭秀雲、任達華及琦琦、劉培基以及狄波拉等。身在泰國的黃栢文接受東網訪問，稱繼父姚武麟十分哀痛：「繼父當然好傷心，全家人都好傷心，尋日有誦經，一切都順利，今日係最後一日嘅誦經，聽日星期五休息一日，星期六火化。」

另外，嘉玲契女郭秀雲（Sharon）今日傍晚（24日）啟程前往泰國送別契媽。晚上約6時45分，Sharon由丈夫陪同到達中環機鐵站，她表示現時心情已較平復：「不過去到嗰邊可能又會好多嘢諗，希望所有人都記得契媽最美麗嘅時候。」她表示十分擔心契爺現時狀況：「佢冇胃口冇乜食嘢，我個喼裝咗好多食材，諗住帶過去等契姐煮畀佢食，仲有帶咗契爺契媽最鍾意嘅叉燒。」

她表示對上一次見契媽已是2019年，當時專程飛泰國與同是12月生日的契爺契媽慶生：「契媽當時身體仲Ok，但後來慢慢轉差，盆骨同肺都開始有問題。（契媽有乜遺願？）佢想做嘅都做晒，人到無求品自高。」Sharon表示契媽遺體現時安放於寺廟誦經3天，談到契媽離世令契哥黃栢文身份意外曝光，她表示自己出生前對方已存在，沒有甚麼特別：「2個契哥同2個契姐都好錫我。」此行除帶了契爺契媽喜愛的食材之外，她亦戴上當年契媽於她結婚時送贈她的一隻泰國古董手鈪，手鈪以蛇型設計並鑲有鑽石，她預計此行會逗留一星期陪伴契爺。