「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」正式啟動

【營業資訊】SmarTone今日宣佈推出「SmarTone 5G Ednovation智慧校園計劃」，以教育（Education）結合創意（Innovation），將5G 帶入校園，為學校提供多元化的應用方案，協助老師實踐教育目標，及激發學生學習STEM 的興趣。參與計劃的先導學校包括香港聖公會何明華會督中學、九龍灣聖若翰天主教小學，及萬鈞伯裘書院。

「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」為學校提供度身訂造的5G 智慧校園方案，包括創新5G 智慧學習方案、智能化學校行政及教學管理系統。參加此項計劃的香港聖公會何明華會督中學「5G 智能水耕種植系統」，更於SmarTone 的支持下，成功申請通訊事務管理局辦公室的「鼓勵及早使用5G 技術資助計劃」撥款。

SmarTone 副行政總裁譚樂文先生表示：「自5G 服務推出以來，SmarTone 一直以5G 技術為各行各業提供創新的應用方案，推動數碼轉型，並展現了5G 技術帶來的無限可能。今次我們將5G 技術帶入校園，讓學生們能在校園內，體驗由5G及其他先進的技術，帶來全新的學習方案，例如『5G 智能水耕種植系統』及『5G智能飼養箱』等，提升學生對STEM 教育的興趣。我們亦希望5G 智慧校園方案能同時加強教學效率，增加學習的互動性，提升教與學的質素。隨著香港積極發展科技產業，我們深信激發學生們對先進科技的學習興趣，有助於香港培育更多科技人才，推動香港智慧城市的發展。」

作為首間參與「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」的學校，香港聖公會何明華會督中學在校園設置了全新「5G 智能水耕種植系統」，以多部4K 高清鏡頭實時串流植物生長情況，配合一系列的感應器，以人工智能（AI）分析水質、濕度以及溫度等數據，進而為參與的學生提供最合適的植物照料建議。系統亦設有另外數部4K 高清鏡頭進行實時系統監察。此外，水耕系統亦可作為老師教學的延伸教材，令STEM 課堂更多元化之餘，亦可加強同學們的耕種知識和技巧，並培養他們的環保意識和責任感。此外，校園內亦安裝了「5G 課室節能系統」，將物聯網（IoT）設備連接至5G 網絡，讓教職員可以輕鬆地以手機遙距控制課室燈光、風扇、冷氣以及影音開關；更可在課堂上一鍵控制設備開關、並以動作感應控制燈光。

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明先生指出：「在通訊事務管理局辦公室的安排下，我們去年與三十多家學校一同參觀了位於天際100 的SmarTone 5G LAB，了解5G 科技能夠如何幫助企業及學校提升管理效率及質素。及後，我們一直與SmarTone 合作磋商，透過他們的專業技術，以及我們對學校管理與教學需求的了解，共同設計最適合我們學校使用的『5G 智能水耕種植系統』。我相信這個項目不單可以提升學校管理效率，更可作最佳的示範，讓學生們具體地了解科技可以如何改善我們的日常生活。」

「SmarTone 5G Ednovation 智慧校園計劃」亦為九龍灣聖若翰天主教小學設立「5G 巴士課室節能系統」，以巴士改建成戶外的5G 課室，並將IoT 設備連接至5G 網絡，課室內的照明設施由感應器來控制，當學生及老師進入課室時才會自動亮燈，並可輕鬆地透過遙控器控制冷氣以及投影機開關。此外，SmarTone 亦為學校提供5G 寬頻路由器，以最新Wi-Fi 6 技術連線，同時支援多部裝置，讓學生可以享受低時延的虛擬實境體驗。

此外，SmarTone 替萬鈞伯裘書院設置了「5G 智能飼養箱」飼養水龜，安裝了多種監察裝置以及感應器，並以5G 網絡實時收集多項環境數據，包括水質污染及水位異常狀況；更可讓工作人員遙距控制燈光及溫度系統，及即時計算觀賞人次。

展望將來，SmarTone 會繼續與更多學校及機構合作，共同開發多元化及創新的5G智慧校園方案，為香港發展為智慧城市打好基礎。