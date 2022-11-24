張寶兒反轉日本　着和服見識14萬人祇園祭

張寶兒、姜麗文和蔣家旻輪流擔任主持的無綫全新旅遊節目《45日環遊日本》今晚（24日）播出。首兩集打頭陣亮相的是張寶兒，她在「旅遊達人」項明生帶領下先後走訪疫後京阪、北陸地區/中部地區及北海道，親身體驗京都千年祭典祇園祭、試玩大阪通天閣動用3億日圓（逾1,600萬港元）建成的全新超長滑梯、凌晨出發體驗北海道TOMAMU的雲海，更有機會入住8萬元一晚的京都五星酒店總統套房。而去到日本自然品嘗了不少美食好似飛驒牛、蜜瓜香檳祭、海膽飯、日本三大蟹、和牛鐵板燒等，大飽口福。

在祇園祭中寶兒與項明生齊齊穿上日本傳統和服，躋身在14萬人次的人潮中，近距離見識代表京都各個地區的特色「山鉾」，她說：「祇園祭真係好多人，喺起點嗰度已經塞住咗，冇辦法再前進，第一次喺日本感受到人貼人嘅感覺，非常之逼。」寶兒又指拍攝雲海當日行程緊湊：「前一晚拍到夜晚9點，我12點左右瞓，之後2點起身化妝做準備，要趕搭頭班車霸位先至拍到靚啲嘅畫面，我哋睇到好靚日出呀，成個天好似畀火燒咁。」

講到在行程期間烏龍遺失證件及銀包，她笑說：「平時好少咁大懵，啲團友仲擔心過我，買埋雪糕畀我食定驚，好彩最後原來冇唔見到。」講到旅程防疫工作，她指做到足，在室外也不會除口罩，以及帶備空氣清新機。