王菀之聲演「機鐵仔」錄歌超興奮：希望大家去旅行都會諗起！

歌手王菀之（Ivana）最近獲邀聲演機鐵仔，錄製不同的車站廣播，今次同機場快綫合作，Ivana表示十分開心，指三年冇去旅行，坦言同大家一樣想飛，掛住日本、冰島及好多地方，所以她錄音個陣唱到「嚟緊飛東京，食壽司天婦蝦，每日行街睇新衫，買到喼都爆埋....」笑言個心已經在東京，錄完音之後仲即刻獎勵自己，去食了「天婦蝦」。

問她可有計劃去旅行？她坦言要過埋12月：「手頭上仲有好多工作，試過想偷走幾日，但最終都係失敗。做埋下月頭同Serrini個騷先可以諗，無論係點，下年年頭都會飛啦，因為我要去美國工作同演出。之後希望可以走多轉東京，我三年冇去啦，已經諗好晒去邊。」

她覺得機鐵仔好得意，跟她一樣圓碌碌，隻眼又係得一點，自嘲：「佢同我好似樣。」她更獲免費贊助搭機場快綫，她說：「諗起第時搭會聽到自己把聲，會覺得好得意，可能會忍唔住跟住唱。」她亦主唱機鐵仔最新單曲《飛得去旅行》，歌詞搞鬼得意，她笑說：「隻歌嘅歌詞改編後，令人有好多去旅行嘅幻想，錄音時一路唱個陣，我都唱得好開心，希望能夠成為大家日後去旅行，每次執行李都會諗起嘅歌啦。」