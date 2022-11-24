胡鴻鈞冇留意蔡思貝提名視后：我睇番男仔嗰邊

藝人胡鴻鈞（Hubert）與鍾柔美（Yumi）今日為音樂會進行綵排，Hubert稱2人曾在一個電台音樂會上合唱過，但只是一小段歌曲，今次他們會在音樂會上合唱幾首歌，又笑言太久未有接觸過年輕人。Hubert表示剛由內地返港，之前在內地半年作巡唱，稍後會再返回大陸繼續巡唱，直至農曆新年才回港，問到是否因香港工作被聲夢歌手搶去，故惟有轉向內地發展？他說：「我去探路，做開荒牛，睇吓乜嘢環境，邊度地方都好，歌迷最最要，香港同內地迷絲都好熱情。（儲多咗內地歌迷？）希望有啦！可能都多咗一萬幾千。（會唔會少咗香港歌迷？）要開完今次個音樂會先知，睇吓有冇忘記我。」Yumi表示沒有想過回內地發展這個問題，但若有機會也想嘗試。

另外，問到Hubert有否向公司打探今年是否有勁歌頒獎禮？他坦言：「我冇問，如果公司有自然會公布，我做好歌手本分，唱好啲歌。」Yumi預計會爭今年新人獎，問到Hubert有何意見給對方？他自嘲：「我過時，我係10年前新人，唔啱佢哋，依家嘅新人好有自己想法同性格，比起10年前嘅我優秀好多，佢哋好有準備，舞台表現、唱功各方面都好好，我當年參加完比賽仲係好懵，佢哋唔需要我不合時宜嘅意見。」但他揚言會投Yumi一票，又指有看對方的MV，問到Yumi會否在學校積極拉票？她謂：「唔會，因為我喺學校嘅身份係學生，好低調，除非係好熟嘅同學，否則唔會叫人投票畀我。」

此外，提到萬千星輝頒獎典禮，Hubert自稱也有份入圍，但就完全沒有信心，志在參與，問到有否留意到緋聞女友蔡思貝有份提名視后？他斷言說：「冇，我只係睇番男仔嗰邊。（之前你唔喺香港，思貝幫你撻車。）都太耐（嘅事），專注番今日個音樂會。（會唔會請佢睇騷？）睇吓佢問唔問我，啲飛好矜貴，要問主辦單位仲有冇飛。（你哋感情變到咁淡？）同個個都咁淡，太耐冇返香港，我同屋企人都要建立番個關係，好疏離。（咁凍過水？）真係凍過水。」