Winka@COLLAR做神秘女主角　與陳宗澤親熱戲一氣呵成

歌手陳宗澤（CY）日前為新歌《滴滴金》拍攝MV，邀請了陳泳伽（Winka@COLLAR）擔任神秘女主角，由CY親自向公司提出要求：「Winka畀我有女朋友嘅感覺，第一次同佢合作，今次MV促成我哋首次意識上交流，我哋一齊共同工作咗24小時。」

由於二人事前並不認識，CY在拍攝前極度擔心，會否影響拍攝進度及可觀性，他說：「MV故事講一對情侶多年嘅拍拖過程，我初時擔心大家唔熟，拍出來嘅效果會點，但到拍攝時，Winka畀我從容感覺，畀我覺得唔係拍MV，而真係同佢拍拖10年，好快已拿捏到情侶狀態。」至於親熱程度，CY笑言比過往的MV有重大突破，他說：「我哋有拖手、擁抱，大家有靠得好近嘅鏡頭同動作，我初時估計自己都會尷尬或者唔敢，但喺真實拍攝時，我同Winka可以一氣呵成完成演出。」

其實CY並非首次拍親熱戲，在第一首歌曲MV《神經刀》，亦曾與Jessica（陳苡臻）有親熱互動，互相擁抱，面貼面互相慰藉，CY認為自己仍是新人階段，拍攝親熱採取順其自然不急進，他說：「今次MV最大突破係有床戲，純粹係背對背同擁抱，大家瞓喺同一張床，我係背向Winka，佢喺我耳邊竊竊私語，其實係意識上最有親熱感覺。」

對黃偉文筆下歌詞，CY充滿戀愛的畫面：「無遺憾了吧﹗至少我們有風風火火地愛過，愛就好像煙花，璀璨有時，熄滅亦有時。這首歌訴說着愛情的模樣，當我們陷入愛的漩渦，明知最後可能只得到燦爛傷疤，但還是會不顧一切地投入吧！」