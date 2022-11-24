未梨一花 高氣壓爆乳

平時有留意天氣報告，相信都會聽過「高氣壓」呢三個字，一般嚟講佢會為受影響嘅地區帶嚟晴朗嘅天氣。勢估唔到，喺日本寫真界都有所謂「爆乳高氣壓」，佢就係今期「世界Cup」主角未梨一花，呢個稱號同佢個胸又大又脹有關，嗰種壓迫感會令人覺得窒息，認真誇張！

質感天然

好多寫真女優都有對吸睛嘅肉球掛喺胸前，點先叫正？第一睇Size，愈大梗係愈着數；第二睇形態，似竹筍又得，似木瓜亦唔錯；第三要夠挺，千祈咪下垂；最後睇質感，要有番啲彈性，硬繃繃似造假，如果表面見到有啲若隱若現嘅青筋，咁就係最好波，今日為大家介紹嘅未梨一花，就有辦你睇！呢位現年23歲嘅人氣寫真偶像，心口一對I Cup巨乳勁飽滿，影相嗰陣頻頻出現Big爆泳衣嘅畫面，加埋皮膚都幾白，所以肉球表面會見到少少青筋，證明係天然巨乳，亦令佢成功吸引到藝能事務所總裁嘅注意，有機會喺寫真界發熱發亮。

唔怕尷尬

事實上，一花出道冇幾耐就喺寫真界揚威，唔止攞咗第二屆Sanspo GoGo女王魅力獎同2021年度寫真偶像最佳魅力獎，仲因為胸前偉大而贏得「爆乳高氣壓」呢個花名。之不過喺風光背後，一花付出咗唔少，當中更有啲不為人知嘅辛酸，例如某一次拍攝，一花被安排換上一件濕水就會透點嘅泳衣，攝影師仲要佢表演出浴，為免走光，佢只好一直用手遮住兩點，擺甫士嗰陣，動作顯得有啲唔自然。不過，一花好識諗，明白身材係自己最大嘅賣點，所以着得少布一啲係理所當然嘅事，唔會覺得有咩尷尬，佢仲話怕醜又錫身，根本做唔到寫真女優喎！