被提名「飛躍進步女藝員」　關嘉敏自爆精神分裂：好激動！

藝人關嘉敏（Carman）日前百忙中抽空參加人數達20人的家族旅行，目的地是韓國濟州島，難得參加今次家族聚會，當然多了不少增進感情的機會，當中更和6歲的姪女拉近距離。Carman說姪女由出世至今，每次一抱她就喊，令Carman非常無奈，但經過今次旅行，兩人關係突飛猛進，更去到難捨難離，旅行結束要各散東西時，姪女因不捨得Carman離開而大哭，令Carman哭笑不得。

問到Carman韓國一行有否放肆吃喝而增磅，她說：「唔係呀！我係瘦咗返嚟，因為唔敢食咁多，怕返到嚟香港着唔落出席台慶嘅晚裝，我每次同啲美食合照完，都係食2啖就收手，睇住屋企人食，我惟有飲多幾啖水就算。每晚喺酒店做運動，其實自己喺健身房做運動都幾悶，好在有開Live，好多粉絲同我傾偈打氣，所以唔經唔覺，就做咗兩個鐘頭運動，超標完成每日嘅運動量，所以瘦咗。」

Carman續說此行零艷遇，但獲不少長輩觀眾認出：「冇異地情緣發生，但係就充滿長輩緣，喺韓國有餐廳侍應、馬來西亞旅客認得我，有好多叔叔嬸嬸走埋嚟同我傾偈影相，仲叫我好好加油，我真係估唔到，我喺馬來西亞嘅Fans年齡層咁廣，我會繼續努力，報答佢哋嘅支持！」對於首次在台慶頒獎禮被提名「飛躍進步女藝員」，她說：「真係好開心好激動，心情平復後，就同自己講，有提名證明努力係冇白費，唔好畀自己壓力，但另一邊又諗，如果攞到獎就好，真係好精神分裂，哈哈！公司上上下下、仲有所有親友都主動幫我拉票，唔使2小時就收大量信息話已經投咗票畀我，大家咁支持，我真係好感動，無論結果係點，我都會繼續努力，繼續做我鍾意嘅演藝工作。」