無綫台慶落幕連環爆疫　馮盈盈丁子朗停工

台慶夜狂歡過後，無綫卻傳出爆發疫情，超過10位藝人相繼確診，包括馮盈盈、丁子朗、朱智賢、林秀怡、張美妮及袁文傑，涉及4個劇組及節目，目前已全部停工隔離。由於無綫早已下封口令，故不少中招藝人都不敢多言。

今年《萬千星輝賀台慶》於上周六圓滿落幕，當晚全台數百藝人在紅地氈爭妍鬥麗，又作無罩式表演助興，而天王郭富城載歌載舞的表演更掀起全晚高潮，全場藝人企起身歡呼起舞，場面熱鬧。不過，盡興過後卻迎來集體中招，據知無綫現時已有超過10名曾出席台慶的藝員確診，包括正在拍新劇《妳不是她》的馮盈盈及丁子朗、《愛．回家之開心速遞》的袁文傑、麥詩晴和古佩玲、節目《流行都市》主持朱智賢、張美妮、吳天佑和林秀怡，以及正為《異空感應》開工的莊思明，確診者涉及多個劇組、節目，無綫隨時面臨疫情大爆發！藝員部早已下「封口令」，經理人亦下達指引，中招藝人一律不得宣揚或作回應。

接受隔離 擔正劇受阻

丁子朗與馮盈盈身為《妳》劇主角，戲份大多數是同場，故現時2人中招隔離，劇組難免受影響。劇集監製徐正康今日（24日）受訪時表示：「佢哋尋日有講過唔舒服，咁我哋劇組都執過啲Rundown，安排到嘅都可能拍住其他演員嘅戲份先。」

而逢周一至周五下午播出的節目《流行都市》，雖有4名主持相繼中招，幸節目主持甚多，故影響不大。不幸中招的朱智賢受訪時說：「Keep住仲有低燒，乜病徵都有，喉嚨痛、肌肉痛、狂咳同流鼻水，而且我瞓唔到，因為喉嚨又乾又痛，所以唔係流質嘅嘢根本唔想入口。」她原定22日拍攝節目，當日早上進行快測顯示未有確診，但她因身體不適故未有返工，至晚上證實染疫。而林秀怡今日受訪時透露已確診兩日，喉嚨的狀況最為難受，電話中亦可聽到其聲線沙啞，她說：「我喉嚨超痛，未有好轉過，之前21號我有出席頒獎禮名單記者會，但當日快測冇事，直至做完呢單，去第二度做嘢快測時就中招。（當日丁子朗都同場喎！）我冇同佢接觸過！」她指台慶當晚與朱智賢較多密切接觸，並說：「我最擔心係大王（安德尊），始終老人家，不過我問過佢，佢話冇事。」

張美妮傳染埋畀囡囡

至於張美妮同樣擔心安德尊，她表示是台慶後兩日證實中招：「因為我本來要返去錄影，嗰朝快測時確診，所以即刻通知監製。」最慘的是她傳染了女兒及家傭，囡囡連日發燒，而她本身的病徵亦不輕微，她說：「嗰日台慶我同秀怡一齊表演，但唔係成日一齊，都唔知喺邊度感染到，因為上星期我都有喺出面拍嘢，又要做騷，有喺出面食嘢。」發病當日正是結婚周年紀念，她表示本已在酒店訂座吃飯慶祝，現時卻要在房間隔離，惟有之後才補祝。

《愛．回家》現3個案 袁文傑病徵輕微

藝人袁文傑、麥詩晴及古佩玲3位《愛．回家之開心速遞》演員亦相繼「中招」，袁文傑接受電話訪問時不諱言原本要返電視廣播城開廠，但因今日快測知道確診，故留家休息。問到是否於台慶當日感染時，他說：「我都唔知，自己一直要開工，我哋埋位拍嘢唔戴得口罩，所以真係唔知邊度傳染番嚟！」他表示自己病情不重，只有輕微咳嗽，沒有其他特別的不適。

至於麥詩晴於台慶夜抽中獎，期間除了與汪明荃近距離交流，又與現時同樣已中招的馮盈盈攬作一團。她受訪時只說：「我仲好精神，冇乜事呀！多謝關心。」

莊思明快測「暗紅」：想快啲變一線！

藝人莊思明確診後停工休息，原本明日要開工亦被迫取消。她接受訪問時坦言本月21日已感到不適，翌晨開始發燒，不停標汗。她說：「雖然啲燒唔係好高，但周身㷫同出汗，因為呢排涼涼哋，我初時以為自己冇開冷氣所以流汗，而且我維持咗2日快測都只係一條線，直到22號晚快測呈現兩條，但都係暗暗紅，唔係實線。」她指現時病徵不是太嚴重，只是有點咳，喉嚨沒有痛，問有否傳染給男友楊明時，她說：「佢冇事！不過我都想快啲好番變番一條線，因為仲要開工。」