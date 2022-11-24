幕後黑手兜售「足本版」！林鈺洧否認性愛片主角　無綫報警求助

應屆港姐冠軍林鈺洧自當選以來，連環爆出負面新聞，當時她已揚言知道幕後黑手是誰，更公開叫造謠者收手。豈料，今日（24日）又有人向傳媒兜售一段男女性愛片，直指片中女主角就是林鈺洧，更聲稱有「足本版」在手。林鈺洧受訪時表示：「一睇就知唔係我啦！」擺明再次遭人抹黑，認真陰功！據知為捍衞林鈺洧個人及港姐形象，無綫已報警求助。

林鈺洧（Denice）自當選以來是非不停，除了被翻舊帳曾公開大談性史外，更有傳她欠下卡數逾50萬元，希望參選港姐博得獎金來填氹外，又傳出她曾到情敵的工作地點找晦氣，就連父親林俊賢也爆是非，為了她的身世跟前妻發生罵戰，夾在二人中間的Denice慘成磨心，除爆出她身世坎坷，13歲便要搬家獨居外，原來當初她與父親相認時，曾被要求驗DNA。

對爆料者身份心中有數

事實Denice奪得港姐冠軍後，一直被人大爆黑材料，她否認之餘，直言對爆料者身份心中有數，希望對方收手停止一切抹黑行為。想不到相隔不夠一陣子，今日又有人聲稱持有她的性愛短片，周圍出價向人兜售，實在令人震驚！

兜售者指名道姓向傳媒出售性愛片，矛頭直指Denice，聲稱「內部消息，今屆香港小姐冠軍林鈺洧迷姦實錄」，提供兩張圖片及一段視頻，當中有女主角的大頭照及半裸與一名男性在床上親熱，更聲稱有「足本版」在手。但記者對照Denice的照片後，發現跟片中女主角完全不似，懷疑是日本AV片段，她慘被再次抹黑！

「一睇就知唔係我」

記者就此事聯絡Denice，她看過有關片段後淡定回應：「一睇就知唔係我啦！係咪？」對於接二連三被整蠱，她直言知道發布的幕後黑心人是誰，問到是否覺得有人咬住她不放？她說：「你問吓佢。」據知，無綫得悉Denice無辜捲入桃色醜聞後，認為事態嚴重，非常影響她及港姐形象，故已報警求助。