球迷睇好波 High到剝晒衫

四年一度嘅足球界盛事啱啱開鑼，相信一班球迷有排忙，但其實有種波都好好睇，唔少男士甚至會興奮到剝晒衫！唔信？咁就要睇吓呢幾套同足球有關嘅四仔喇！

應景之作

嚟緊幾個禮拜，晚晚有波睇，仲要睇到半夜三更，間場嗰陣有咩好做？不妨睇番套《World Cup Girls》作為餘興節目吧！呢套由Club推出嘅四仔，好明顯想趁足球熱搶客，當中收錄多套以足球為主題經典四仔，超過40位脫星參演，包括Vanessa Decker、Lexi Dona、Tessa Lane等等，陣容絕對係豪華級，個個都係好波之人，戰鬥力十足，仲會以8人為一組，以最激情嘅表現博取球迷為佢哋開香檳！

場外亂龍

逢親有大型球賽上演，場外總係有唔少花邊新聞，四仔片廠Explicit Empire就借題發揮，以球員嘅風流韻事為主題，炮製咗呢套《Mighty MILFS Got Tasty Tits》。影片搵嚟Sofia Lee、Angel Wicky同Marta La Croft孭飛，佢哋喺片中飾演饑渴人妻，因為身為球星嘅另一半，唔係比賽就係練波，賴低佢哋喺酒店，搞到既空虛又寂寞，咁啱呢個時候有兩位幕場清潔工喺度抹牆，結果畀佢哋引咗入房大戰三百回合。有趣嘅劇情，加上一對吸睛嘅巨乳，視覺效覺超正！

美女相伴

有球迷話，睇波要成班男人一齊睇至過癮，但睇咗呢套由Virtual Real Porn製作嘅VR四仔《No Labels in Football》，或者你會改觀。影片搵嚟靚女脫星Lady Gang同Anna Khara陪大家睇好波，前者好身材，後者好主動，雙嬌齊發功，男人點可能唔開心？問題係佢哋好鬼曳，睇睇吓波會對你進行身體檢查，手口並用咁挑逗你，結果會點？個波餵到你面前，冇理由唔射啩……