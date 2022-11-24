柏安妮女兒許恩怡造型百變　盡得阿媽真傳

息影女星柏安妮的女兒許恩怡（Natalie）早前和美術指導文念中及攝影師KAON合作拍攝專輯，而專輯包含5個不同電影電素包括科幻、喜劇、驚悚、文藝與江湖的造型，文念中說：「嘗試喺唔同類型片中捕捉Natalie嘅可塑性。」而拍攝團隊在短短6小時走5個外景，包括昂船洲大橋及油麻地果欄等，為把握緊時間，轉妝換衫要在街頭進行，Natalie說：「好開心好榮幸能夠同文念中老師合作，我一直以來都有關注佢，好鍾意同尊敬佢嘅作品。今次拍攝嘅構思好特別，每個造型、每一個景都不一樣，有一種融入香港城市嘅感覺。」

前年認識經理人Kim後，由對方穿針引線下接拍了校園歌舞電影《燃》，Natalie說對未來充滿期盼：「依家我讀國際學校12班，12月畢業，畢業後，我想成為會參與幕前同幕後嘅演員，了解幕後製作，將來用自己嘅platform幫助更多人。（為何有幫人的想法？）或者因為我見媽咪幫好多人，而幫人係好快樂嘅一件事。」

支持女兒入行的柏安妮，原來很少向Natalie提起昔日在娛樂圈的點滴，Natalie說：「其實我媽咪好chill，佢冇乜提到自己嘅事，我只聽過佢一首歌係《兜風心情》，睇過佢一齣電影係《霸王花》。媽咪話依家電影入面嘅女主角，比以前有更多機會發揮。」Natalie又大讚母親善解人意、有耐性及溫柔，一直關懷地照顧她。