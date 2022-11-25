【是日通勝】

農曆十一月初二

壬寅年 辛亥月 壬午日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：凌晨11時至1時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、裁衣、伐木

忌：安床、移徙、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：10、26、30、40

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業發展如魚得水，但金錢回報比預期遜色。

金牛座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙子座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

巨蟹座：若發現身邊人不是你杯茶，斬纜是一種解脫。

獅子座：事業運強，但謹記人紅是非多，要保持低調。

處女座：財運差勁，謀事遇阻力，做投資決定要謹慎。

天秤座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天蠍座：愛情事業兩得意，生活沒煩惱，自信心大增。

人馬座：健康運超強，保持心境平和可度過美好一天。

山羊座：機不離手會損害視力，要好好錫住靈魂之窗。

水瓶座：迎來倒霉的一天，別沮喪，記住希望在明天！

雙魚座：謀事要盡力而為，可把霉運的影響減至最低。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）鼠 精神差

鼠：是日沖煞，精神恍惚，有可能被人陷害。

牛：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

虎：事業運極佳，肯付出努力就有理想回報。

兔：勿處理金錢事宜，易因判斷失誤而破財。

龍：人緣不錯，多接觸不同人，利拓展眼界。

蛇：真命天子難遇上，單身者要保持耐性。

馬：運勢差，人際關係出問題，要謹言慎行。

羊：貴人運強，適合洽談生意，開單冇難度。

猴：應變能力差，有可能跟財神擦肩而過。

雞：已婚者要自律，拈花惹草會惹來一身蟻。

狗：富有創造力，能經得起職場上的考驗。

豬：說話具感染力，從事銷售業務者有着數。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

2023癸卯年 風水家人卦

回顧今年虎年的運程，水火既濟卦，既濟本意，全部正位，而且陰陽相應，水在上而向下流，火在下而向上燃燒，水與火相交，各通往來。新冠疫症已阻擋不了大部分國家復常了。

山風蠱之小運卦，2023年尾才完結。癸卯年風火家人卦：利女貞。利是指適宜、適合之意，女是指女性、陰柔細小、內在緩慢之意，貞是指保持、固定、正道。還在疫症的時運中，雖然世界急不及待復常，但兔年的家人卦告訴我們，還是適宜媽媽保護孩子般，保持防疫之正道，適合緩步柔和地復常，不適宜過急，欲速則不達。

以香港恒生指數為例，已經下降了約四成。雖然大家感覺香港經濟不太理想，但以流年家人卦之啟示，恒指不會再降太多。畢業香港經濟相對世界各地，不是太差。

樓市因加息與經濟關係，結束長升長有的神話。以卦象啟示，筆者估計，不會跌太多，想更換風水好的房子，或沒有房子的，依舊買不起。

人有千千萬萬的不同因素，黑兔之年，如何作出選擇，各位因應自己背景考量。以上是筆者觀點，純參考而已。