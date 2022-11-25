娛圈單打︱擸盡提名衝視帝　山聰努力冇白費

台慶之後，最受注目當然是《萬千星輝頒獎典禮》。TVB日前公布提名名單，視帝大熱陳山聰有3套劇入圍，個人提名共有15項，冠絕同儕，非常威水。

由此可見他劇接劇無停過，十分勤力。在《十八年後的終極告白2.0》中，他飾演一個表面風度翩翩，實質有易服癖的殺人兇手，化濃妝穿女裝，讓觀眾看得目瞪口呆，震驚於山聰的「放」，毫無包袱。此劇只獲提名男配角有點可惜，皆因其表現比掛頭牌的譚俊彥還要出色。至於話題作《美麗戰場》飾演一言Sir，由力捧陳瀅到與陳瀅反目，當中一場失禁戲極之精彩，獲網民狂讚是「失禁式」演技，絕無誇張。

近年演技突飛猛進，但亦有迷失時。2011年撻着賭王千金何超雲轟動一時，為了攀龍附鳳，不惜拋棄糟糠，受盡千夫所指。山聰整個人變得飄飄然，連知己好友伍詠薇也跟他鬧翻。詎料兩年後被分手，豪門夢碎，由雲端跌落谷底，冷嘲熱諷洶湧而來，卻令他反思，迷途知返。

「錯就要面對，人生係我嘅，唔試唔知，我信肯努力肯捱，會有人睇到。」山聰直面這段人生低谷，知道必須咬緊牙關加倍努力，否則只能永遠消失。經過多年磨練，終憑《金宵大廈》躋身男一位置，跟伍姑娘亦早就言歸於好；2019年與圈外女友結婚，翌年誕下兒子，樂也融融。

2017年憑《同盟》奪TVB最佳男配角，2019年藉《金宵大廈》與李施嬅同獲最受歡迎電視拍檔獎，現在就欠一尊視帝獎座來肯定身價。走過高山低谷，今年視帝會是陳山聰嗎？