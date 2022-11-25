陳凱琳睽違4年出山拍劇　教仔練演技鬧人氣場勁

未有拍劇4年多的陳凱琳最近為myTV SUPER原創劇出山客串，她自爆鬧人對白最為投入，因代入平時教訓兒子的氣場，原來湊仔也有助演戲！而她將離港工作數天，她笑言老公鄭嘉穎因要單拖照顧一對兒子而大感擔心，估不到原來老公對她如此依賴。

由歌手陳明憙（Jocelyn）主演的myTV SUPER原創劇《Cross My Mind》近日開工，並請來已有4年多未有拍劇的陳凱琳（Grace）及胡渭康助陣，他們以全英語上陣拍攝。Grace稱今次只是客串性質，她坦言：「我同監製講我好耐無拍劇，仲要用英文，可能好唔得，監製話唔緊要，你得幾句對白，拍完覺得幾好玩。（有冇戲癮？）冇，我要返去湊仔，今次我覺得最入到戲嗰句對白，係有少少鬧人嗰句，因為我成日鬧兩個仔，『唔准打細佬』、『細佬唔准還手』、『兩個要停止』，我好有氣場，哈哈！」她透露稍後要離港數天，會合弟弟一齊工作：「老公好擔心，佢話有乜事發生點算，我話原來你咁依賴我，我有寫定餐單叫工人姐姐煮乜嘢，仲已經買定凍肉同影晒相。」

至於Jocelyn是首次擔任連續劇主角，劇中講她跟洛杉磯的一個男生透過奇異事情而心靈相通，她未知是否需到當地拍攝。Jocelyn自爆是透過海選得到角色：「最初我喺社交網見到有公開試鏡，所以我寫電郵應徵，最辛苦係試鏡，兩個幾月嘅等待好慢長，但拍攝好好玩，唔覺得好難。」雖然要挑戰英語對白，但她在加拿大長大，故問題不大：「最難係有一場我畀人襲擊嘅戲，綵排咗兩個鐘，成日人散晒，好在我之前有學過打拳。」

而胡渭康飾演Jocelyn的爸爸，要分飾年輕及年老版，他稱全英語對白挑戰大，會視作新嘗試，笑言將來可進軍國際，並透露下月將飛往美國登台及探親。