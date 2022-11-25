一肚氣　一碗粥化胃氣脹痛

【特約報道】工作辛勞可以放假輕鬆一下，但胃袋每天要消化你的一日三餐，就像一部每天不停工作的機器。只管大吃大喝、進食大量毒物（煎炸食物、含食品添加劑防腐劑、味精等的食物）、壓力大等，都會加重胃部壓力。如果你長期受胃脹氣困擾，即警示你的臟腑功能或已受損。

人體大約有六至七成的胃氣，是經進食時吞進的；另外有三至四成的胃氣，則是食物在腸胃道內消化產生。胃脹氣的原因，中西醫各有見解。西醫認為，胃脹氣是由於狼吞虎嚥，或是邊說話邊吃東西，吸入過多空氣而引起。中醫則認為，出現此情況多是由於飲食不節以及壓力，導致脾失健運、胃失和降而胃氣上逆。本身屬陰性體質者，多吃寒涼食物後，更易引起胃氣上逆、胃脹氣問題。

《蘭室秘藏‧中滿腹脹》指出：「脾濕有餘，腹滿食不化。」中醫理論中有「脾為後天之本」之說，脾主運化、統血，負責將營養傳送至全身。脾虛則阻礙運化，水液失利，阻於胃脘，導致體濕痰多、氣短乏力、出現胃脹，嚴重的話皮膚會變得乾燥暗啞、體態也會變得浮腫。

要疏通胃氣，就要養脾胃，老生常談就是定時用餐、少食多餐、吃七分飽、避免喝有汽飲品、戒吃生冷及刺激性食物。俗話說「胃病三分靠治七分靠養」，日常應多吃有益脾胃的食物，最簡單，吃粥。中國有一句說話，「老人吃粥，多壽多福」，意指吃粥能清腸胃、正氣養脾。李時珍在《本草綱目》中亦曾寫道：「每日起，食粥一大碗。空腹胃虛，穀氣便作，所補不細，又極柔膩，與腸胃相得，最為飲食之良。」意指每日早起空腹胃虛的時候喝一大碗熱粥，能滋養腸胃。米經過高溫糊化，澱粉粒徹底崩解，胃毋需再做太多揉碎的工序，就可以直接消化吸收。不過白米經加工後只餘澱粉質，升糖指數較高，不妨改用小米熬粥。在雜貨店買到一粒一粒淺黃色的就是小米，口感和白米一樣軟滑之餘，纖維含量又近乎糙米，健脾助消化，對脾胃虛弱者十分有益。小米性稍偏涼，烹煮時可多用薑葱、胡椒粉。平時在飲食上應避免進食過量豆製品，這類「製氣」食材容易在消化過程中產生氣體，引起胃脹。

《黃帝內經》記載， 身體五臟六腑各有運行時間，早上7時至9時是胃經、9時至11時則是脾經循行的時間，這段時間吃一頓溫暖易消化的早餐，和喝一杯老薑陳皮水，能溫暖脾胃，減輕胃脹問題。閒時也可多按壓「內關穴」，位於手腕橫紋中點往下約三橫指寬處，每次輕力按壓五分鐘，能寧心、和胃、止嘔，即時消除胃脹不適。

《脾胃論》說：「百病皆由脾胃衰而生」。胃脹氣是身體給你的一個警號，好好調理，持之以恒方能養胃養生。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。