楊卓娜客串與女兒被拋落樓　覺得唔夠喉

藝人楊卓娜客串演出無綫台慶劇《超能使者》，短短一集已交代她慘遭丈夫「推落火坑」，及後更與女兒齊被拋落樓，最終死於非命﹗其演出一度引起網民熱話，拍攝時她感同身受﹕「當時我情緒好激動，因為自本身都有小朋友。（觀眾讚妳演得好好。）其實每個演員只要投入，都可以做到嘅。我唔係刻意咁去『苦情』，係劇情需要，唔想拖跨劇本。」

她又坦言今次戲份「唔夠喉」﹕「想起伏多啲，俾多啲位我加以發揮囉。今次咁少戲份其實都拍咗好多日，車戲都蝕埋呀，哈哈﹗」她又大讚拍檔吳家樂﹕「戲裡面佢好衰，但現實生活係超級好爸爸，內心戲又處理得好好，擺好多心機落去。」

談到今年有多部劇集推出，楊卓娜自言很喜歡《童時愛上你》內的表現﹕「《童》劇同《超》劇都有講姐妹情，不過後者兩姐妹嘅關係，比較似我同細妹（楊茜堯）。（妳同堯堯嘅相處係點？）以往我哋有感情問題，都會互相傾訴，姐妹係要有實際支持，而唔係吃喝玩樂。」她又坦言未有宗教信仰前，自己遇上問題很容易鑽牛角尖﹕「好多時遇到問題，但搵唔到出路，依家明白遇到嘅唔係難關，只係挑戰，係一種練習與磨練。」對於被封為「最強後母」，楊卓娜答說﹕「係『最強朋友』就真，我都係喺度學習，人生中每個角色都未必完美，只可以盡力而為。（同繼女相處點？）佢見到我唔開心，就會關心我，大家有事直接講出嚟，盡量轉化佢。」