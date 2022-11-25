【IB攻略】生物科專家拆解　IA的五個評分準則

近日，Edward (HKExcel IB Specialist共同創辦人 )收到愈來愈多同學有關IA (Internal Assessment )的查詢，所以筆者請來資深IB生物科專家Karina，和同學們拆解一下IA的評分準則，好作準備。

IA成績佔公開考試的20%，不容忽視，它一共有5個評分準則，包括：

Personal engagement (佔2分)

Exploration (佔6分)

Analysis (佔6分)

Evaluation (佔6分)

Communication (佔4分)

滿分為24分，根據往年的評分作參考，取得20分或以上就能夠達到Level 7。同學們在開始構想IA題目時要想清楚心儀的題目是否能滿足以上5項評分準則，現在就來一一拆解。

Personal Engagement

IB課程着重培養學生獨立思考，希望同學們能多加觀察平日在身邊發生的事，從中得到啟發，繼而進行實驗找出答案。

Exploration

評核內容包括了IA題目、背景資料、實驗步驟等。當中要注意的是背景資料的部分，同學需要就着課程所涵蓋的內容加以延伸，並要在網上找資料作為參考，解釋該實驗所涵括的生物科概念。

Analysis

這部分主要評核的是實驗結果和結論。大部分同學也會在學校進行實驗，期間要注意時間分配，確保自己能完成整個實驗，並拍照，以作為定量數據。

Evaluation

同學們要在這部分討論實驗的優、缺點。這部分考核同學的思辨能力，從實驗中找出可以改善的部分加以說明並提出合理的改善方法，同時亦要論證實驗的優勢。

Communication

這部分的評核貫穿整份IA，主要考核同學的表達能力，同學撰寫IA 時用字亦要精確，不然很容易超出12頁的頁數限制。

希望經過拆解後，同學們對IA亦能有初步的認知，能找到一個適合自己的題目。

Karina

HKExcel 生物專家

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣