美國天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)昨日(24日)於紐約舉行的感恩節巡禮表演,她戴上后冠,撐着紅傘,穿上紅裙獻唱聖誕歌《All I Want For Christmas Is You》,11歲龍鳳胎子女Moroccan與Monroe亦分別穿上紅衫與小仙子套裝伴舞。

不過網友卻批評瑪莉亞明顯咪嘴,有人留言表示:「瑪莉亞卡里咪嘴總係令我頂唔順,因為佢係好明顯,完全唔打算掩飾。」另一人留言表示:「所以瑪莉亞卡里唔再真唱啦?」瑪莉亞懶理批評,於社交網站上載表演照片與短片,留言表示:「感恩節快樂!!!我為美麗嘅仔女Roc同Roe感恩同好自豪,為我歌迷同人生中珍貴時刻感恩。依家就係時候啦!!!」