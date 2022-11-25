手袋又聯「萌」！卡通角色孭上身！

今季有多款可愛卡通手袋登場，相信總有一款會擊中你的少女心。（互聯網）

對於卡通動漫的喜愛無關年齡，無論大人小朋友都會有自己心目中最愛的動漫角色，例如Sanrio的吉蒂貓、肉桂狗、Melody以及日本的動漫人物等。今個秋冬，當然少不了卡通形象的手袋攻陷一眾粉絲芳心。這些可愛手袋除了自用之外，還可以一同襯出親子款、閨密朋友款一同上街遊玩。

粉嫩毛毛勞蘇袋

動漫電影《反斗奇兵》的角色一向受歡迎，尤其是當中的粉紅色毛毛「反派」－勞蘇（Lotso）更得到無數女生的歡心。最近勞蘇與手袋品牌Charles & Keith一同推出手袋。最可愛的Lotso Chain Handle Furry Bag使用絨毛材質，袋款正面是勞蘇的頭像，整個手袋就似可愛的毛公仔一樣，冬日搭配冷衫穿搭一定十分可愛。其他款式則設計較低調，只搭配了金屬質感的勞蘇掛飾或印上小小的勞蘇頭像，不過就好適合愛低調的勞蘇迷搭配上街造型。

山系Hello Kitty袋

今個秋冬吉蒂貓都去行山！卡通人物Hello Kitty換上山系造型出現在FURLA手袋中，可愛形象與山系的帥氣風格碰撞出不一樣的時尚感。此系列還有一款以輕巧尼龍面料打造的戶外背囊，袋上加有80年代徽章風格的行山Hello Kitty設計和楓葉、蘑菇圖案，Kawaii到爆！另外，經典迷你斜孭袋Metropolis亦以大自然為靈感，設計出多款不同色彩的星星月亮Hello Kitty印花圖案，更有多達10款以上的皮具印有山系卡通Hello Kitty肖像，Fans千萬不能錯過！

雙子星現身可愛星空

同樣吸引眼環的，還有Samuel Ashley與Little Twin Stars皮具聯乘系列。今次除了用上代表雙子星（Kiki和Lala）的粉紅和藍作主色調，更將雙子星坐在彎月上的可愛形象及星空元素加到設計中，令到馬鞍包、卡片套、銀包、散紙包等皮具充滿辨識度之餘，更增添不少嬌俏可愛感。加上全系列採用意大利牛皮，就連袋上的星星掛飾也是皮製，手感軟熟又流露斯文氣質，用來上班也相當適合。