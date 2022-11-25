周年慶祝　新品優惠齊出動

近年經常聽到某某老字號餐廳即將結業，有時都感到很可惜，幸好坊間依然有餐廳默默耕耘，並迎來難得的周年慶祝，在這個值得紀念的日子，有餐廳推出新品或不同優惠，和客人齊齊祝賀，大家有時間不妨多多支持。

「1」字有着數

選擇多多的西日料理，廣受年輕人歡迎，西日料理餐廳幸圓迎來1周年，由現時至12月11日，特別推出多個以「1」為題的系列禮遇，客人和朋友或情人等於下午3時後堂食消費1款飲品或食品，同時間出示可證明大家有共同關聯的1周年紀念相關記錄，讚好餐廳社交平台，再用手機拍照出Post，即可獲送1客牛角包窩夫。同時間餐廳推出1周年限定的雜莓芝士蛋糕，色彩繽紛的雜莓配芝士忌廉和黃金糖絲拉花，造型搶眼。另外，客人的出生年份尾數是1字，於活動期間堂食慶生，可獲贈雜莓芝士蛋糕作禮物。堂食埋單時收據尾數數字是「1」的話，可獲HK$100現金券，留待下次消費。想外賣的話，11月21日至25日會有外賣咖啡買1送1優息。

增量蛋包飯

日本蛋包飯廣受眾歡迎，日本蛋包飯專門店グリル滿天星剛渡過本地分店1周年，由現時至12月16日，按指定日子推出增量30%的蛋包飯，當中包括加大30%漢堡扒的滿天星肉汁漢堡扒蛋包飯、增量2倍的蒲燒鰻魚蛋包飯、加多2隻炸蝦的日式咖喱炸蝦蛋包飯，以及同樣增量2倍的日式咖喱豬扒蛋包飯。客人的名字如果有「滿、天、星」其中１個字或11月生日，可享85折優惠，如果有2個字相同可獲全單半價優惠。另外，客人惠顧餐廳，於結帳時回答1條簡單問題，可按人數獲刮刮卡乙張，刮中的話，會有吉列特選大海老、香脆薯條、日式炸雞或現金券等禮物，看看大家的運氣，數量有限，送完即止。

20周年新菜單

高級餐廳以時令食材推出的限定菜單，可品嘗到大廚的手勢和食材的真味。Simon Rogan餐飲集團 為慶祝成立20周年，本地的Roganic Hong Kong於12月13日至16日下午推出20周年Short Menu，12月13日至18日晚上則有20周年Long Menu，這2款特別餐單雲集了集團旗下多間餐廳的招牌菜，當中包括龍蝦卷、豬肉及煙熏鰻魚薄餅、煤油浸牛肉、五味鮟鱇魚等精緻菜式，到時名廚Simon和英國團隊亦會來港，為客人主理及講解菜式，機會難逢。

請食霸王餐

開餐廳，最怕對方食完唔埋單閃人，不過霸嗎拉麵的7周年祭，名正言順請大家食霸王餐，餐廳於現時至12月1日，指定日子在特定分點，舉行「霸王餐PK賽」，比賽以2人一組，在限時25分鐘內KO一碗霸王拉麵，食晒全部麵條、配菜和湯，即可免費享用。這碗拉麵是正常分量的4倍，直徑有35.56厘米的碗內有自家製拉麵、多塊厚半吋的炙燒厚切豚肉、半熟溫泉蛋和大量蔬菜，淨重達 3.2公斤 ，挑戰成功的話，除免費享用外，還有HK$300餐廳現金券。最快的3組會獲邀於12月參加決賽，挑戰辛辣霸王拉麵，勝出者可獲指定現金獎，若然是大胃王的話，不妨試試。

歡度25歲

每次去IKEA，除了買家品，品牌的餐廳或小食站總是人頭湧湧，沙田分店為慶祝25周年，除有限定新家品和25款家品有限時優惠外，由現時至12月7 到分店餐廳及美食站，可用優惠價選購黃金炸雞球配芝士薯條及松露沙律醬、巴斯克芝士蛋糕和柚子乳酪配西柚肉及扇形脆片 ，至於11月24日至12月7日，瑞典美食廊的急凍蔾麥番薯餅及WASA 夾心餅只要HK$25，想買就要快。

奶茶文化體驗

去茶餐廳，大部分都會點選奶茶慢慢歎，黑白因應今年第十屆港式奶茶日，會和12位本地設計師合作推出生肖限量版奶茶杯碟套餐系列，首先出場的就有兔年主題。同時間，因應港式奶茶日10周年，11月品牌會在指定地點免費派媃茶，由現時至12月4日的周末，品牌會和奶茶粉絲游走尖沙咀，介紹和港式奶茶文化有關的地點，還可以參加工作坊學沖奶茶，好玩又長知識。