忽然坐正︱張穎穎騎劫汪小菲直播：他家事我不便參與

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲近日就生活費一事展開罵戰，二人雖明文表示要停戰，不過是非仍不斷，汪小菲今日（25日）凌晨更疑似醉酒開Live，立刻吸引上萬名網友觀看，不過化佢忽然將鏡頭一轉，身邊坐住一位女子低頭撳手機，雖未拍到對方的正臉，不過女方一句「我在呢我在呢」，隨即被網友識破疑似就係緋聞女友張穎穎。

因對方入鏡，汪小菲隨後僅開咗9分鐘嘅Live就立刻熄機，之後就無晒聲氣。點知今日接近中午時分，張穎穎突然發文，直認自己尋晚就係陪汪小菲瞓，又指汪小菲因為家事被折磨到心力交瘁，精神狀態好差，本身佢自己已經瞓咗，因為汪小菲開Live搞到佢屋企人即刻打畀張穎穎，所以先有大家見到Live嘅情況：「首先，小菲因為家事已經被折磨的心力交瘁，整個人精神狀態很差。他這一直都處在非常崩潰的邊緣，我能做的只有安撫他的情緒，不要讓他再碰手機、看新聞。我一直時時刻刻都在說服他，不要再公共平台上抒發情緒、講述家事。我發自內心的希望他都好好的。時時刻刻看着他不要碰手機，因為神經都一直繃着，我昨晚確實熬不住睡着了，一會他家人打電話過來，說他在直播，我一驚趕緊起來，一邊與家人保持通話，一邊看他在幹嘛，迷糊之中見他躺在那裏就以為沒有在直播了。『我在呢』便是給對方交代。他的家事我不便參與，但是我希望他能好好的，快樂起來。我想大家也是這麼希望的。緣聚緣散，一切都是緣分，希望他能掙脫牢籠，不再痛苦。」

而大S前奶奶張蘭亦一直咬實對方唔放，繼尋日（24日）佢直播賣綠茶、滷蛋、軟飯套餐，暗寸具俊曄疑似使大S錢之外，今日佢就開賣床褥：「都50多歲了還不弄一好床墊嗎？別睡別人的啊！」言論寸爆。賣貨期間，張蘭疑似話中帶話，頻頻暗寸：「軟飯、綠茶、滷蛋，一會床墊到了，坐床墊上吃！這個是自熱的！不用電！」