趙慧珊澳洲旅行有艷遇　陳紫萱美國奪影后望進軍荷里活

藝人趙慧珊（Aka）和陳紫萱（Summer）今日（25日）出席旅行社活動，Aka透露早前到澳洲探望妹妹，原本以為是普通的家庭旅行，估不到有艷遇，她說：「我想買雪糕數緊硬幣畀錢時，有個好高大嘅外籍男仔直接幫我畀錢，可能見我數得太耐，跟住傾偈就約我食飯。（靚唔靚仔？）長長哋頭髮，後尾冇食飯因為我同屋企人要去第二度，但有交換社交網，最開心係佢估我只有18歲，當佢誇張又好、扮嘢又好，不過好多謝佢，好開心。」

Sunmer笑言早前去美國芝加哥和三藩市出席影展期間，亦有艷遇，在參觀美術館買咖啡時認識了一位美國華僑，她說：「佢讀緊哈佛建築系，又係好高。」Aka講笑：「唔通係同一個人？」問她們可會接受異地戀？Aka坦言睇淡，因估計對方只有20多歲年紀較輕。而Summer則較樂觀，表示將來若再赴美國會聯絡對方。講到Summer首次擔任電影女主角即在美國 New Concept Film Festival獲得「最佳女主角」，她笑說昨晚又估中世界盃葡萄牙對加納的賽果，好運連連，奪影后後會否揀戲拍？她稱：「唔會，想有多啲機會，喺美國識咗啲荷里活導演，希望有機會合作。」她稱回港後尚未請食飯，表示會約Aka一同學功夫，之後再食。