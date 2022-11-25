Hyperion XP-1　2,030匹氫動力超跑

為實現零碳排目標，不少車廠都棄油轉電，積極開發純電動車，亦有車廠將焦點放在其他可替代的清淨能源上，例如：氫氣。美國初創氫能源公司Hyperion便開發打造、坐擁2,030hp馬力及超過1,600km續航力的全球首款氫動力跑車XP-1，並在今年正式量產，全球僅限量生產300輛。

講到以氫氣為燃料的新能源汽車開發 ，傳統車廠日系龍頭Toyota及歐系大廠BMW一直都有投放資源去研究。前者早在7年多前推出全球首款量產氫燃料電池車MIRAI，並在2年前進化到第二代。後者則曾先後發表過Hydrogen 7 及iX5 Hydrogen概念車，而旗下首款量產氫能車更可望於2025年面世。現全球首款氫動力跑車 Hyperion XP-1亦正式投產，可見一股氫風已逐漸漸形成，意味着純電動車不是汽車業實現碳中和未來的唯一出路。

說回XP-1，它是Hyperion與一班頂尖工程師共同研發設計的NASA航天科技級新氫產物。它們將原應用於太空旅行的氫燃料電池技術投放在XP-1之上，以名為「滑浪板」的嶄新一體式底盤平台構建，其最大特色是它將 NASA革命性儲氫技術及HyperCELL高功率一體式燃料電池連引擎模組結合其中。換句話即是底盤、氫儲存及燃料電池連引擎模組整合在一起，達到以佔用最少空間來儲存更多氫氣目的。

配上鈦合金碳纖維一體式車架、火箭合金打造的車身，輕量化與超高剛性兼備，淨車重僅約1,248kg。每個車輪各配置了1具軸向磁通高效電馬達，帶來驚人的四輪驅動性能，最大馬力輸出達2,030hp，0-60mph (即96.56km/h)加速僅需2.25秒完成，極速逾355km/h，更重要的是它擁有1,609km超長續航里程，而且每次「入氣」，只需3-5分鐘便入滿。不似得純電動車，超快速充電5分鐘都只是補充到100km多的續航力。

車身的空氣動力設計亦是一大焦點。一對主動式Air Blade擾流兼太陽板，既能將陽光轉換成電，亦有助提供卓越空氣力學效能，在過彎時還會主動升起，帶來額外減速效果。車頭特設一對小圓孔及車側後輪拱前方位置的圓形進氣通道，主要作為氫燃料系統冷卻降溫之用。至於車尾一對圓喉就跟傳統汽車尾喉一樣用來排氣，不過排出的不是廢氣，而是水蒸氣（即是水），加速時喉咀更會發光，勁夢幻。

知多啲！

氫氣極易燃燒，且燃燒時的作動反應比汽油更有效率，排出的不是溫室氣體和有害微粒，只是水蒸氣，潔淨環保；另一方面，氫氣非常輕，其能量密度更是鋰離子電池200幾倍，即代示氫動力車比電動車重量更輕，行駛里程亦更長。更重要的是加氫的時間跟入油一樣快，5分鐘內就搞掂。