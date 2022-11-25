JJBABY深入韓國YS重地受訓　BLACKPINK御用導師過招

13歲的童星孖妹「JJBABY」鄭寶和鄭貝，獲所屬的ACE娛樂的老闆兼「美容教主」唐安麒及韓籍老闆Yong Heo安排下，趁着現在學校假期，在韓國的YS Group總部接受訓練，並在Yong Heo穿針引線下，更到旗下有BLACKPINK及BIGBANG等天團的YG娛樂深造舞蹈。向JJBABY過招的導師是指導BLACKPINK成員Jennie舞藝、在韓國舞壇非常出名的排舞師SILVERGUN，也是BLACKPINK御用舞者並常隨團演出，她和Jennie更是感情要好，亦師亦友，不時在ig分享合照。

SILVERGUN雖然和不少天團及藝人合作，但對於初出茅廬的JJBABY，全無架子，照顧有加，下課後更盡顯親民，攬作一團合照，看來她對JJBABY的表現十分滿意。JJBABY表示能和當地學員，一起在YG娛樂接受SILVERGUN的訓練獲益良多，機會難得，十分感動外，也非常感謝老闆Yong Heo，可以在他旗下YS Group總部的演藝模特兒訓練中心接受深層訓練，說是2022年最難忘及珍貴的禮物。Yong Heo早年自立門戶在韓國創辦YS Group，由於在韓國的模界及演藝界人脈甚廣，和不少著名創作韓劇OST的音樂人、歌唱老師、訓練韓團的舞蹈總監、模特兒公司以及娛樂公司等關係要好，當中更是合作夥伴，投資多間舞蹈及歌唱訓練中心，而YS Group總部中的演藝模特兒訓練中心近年更成為知名培訓中心。Yong Heo手握強大的師資團隊，會按學員不同的需要度身訂造課程，在不同的中心受訓，所以近年更吸引不少韓國富二代，紛紛找Yong Heo安排適合自己的演藝模特兒訓練課程！