吳亦凡涉強姦被判有期徒刑13年加驅逐出境　都美竹：終於等到！

內地男星吳亦凡去年8月在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕，早前已在北京低調開審，今日（25日）北京朝陽法院 一審公開宣判被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

經審理查明，被告人吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁3名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所，夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法併罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。

而公開指控吳亦凡，包括大爆「選妃潛規則」、有人涉及迷姦及誘姦未成年少女等性醜聞，的內地網紅都美竹，知道判決後在社交網上留言：「終於等到了！」而消息一出，內地網友紛紛留言：「終於一錘定音，大快人心」、「他出道還沒十三年呢」、「可以了，快活了30年呢」！對於有不少網友對於「驅逐出境」定義產生疑惑時，內媒解釋指吳亦凡要執行完主刑後，再被驅逐出境。而都美竹都有留言指是這樣解釋的。

內地官媒中新文娛評吳亦凡：「事件是藝人、更是做人反面教科書，指吳亦凡憑藉帥氣的外形，在韓國從練習生出道，積攢了大量人氣。但返內地發展後，卻毫不珍惜外界的掌聲和歡呼，無底線消費粉絲的喜愛。儘管多次被批業務不熟，演技堪憂，但仍在粉絲的盲目追崇中成為所謂的『頂流』。

強姦、聚眾淫亂、偷稅漏稅……條條罪名都是高危紅線，吳亦凡的沉淪路徑給娛樂圈敲響了警鐘，也值得每一位藝人警醒。身為藝人，應給粉絲樹立正面形象，靠作品和實力說話，而不是各種炒作。在收穫高收入、高人氣的同時，要時刻提醒自己，是否對得起這份工作，是否對得起粉絲的熱愛。在法律面前，人人平等，德不配位，必有災殃。畢竟，流量虛浮終是假，身正藝高始為真。」另外，中新網批評指：「別在流量中喪失做人底線。」新京報則評宣判：「遵紀守法是最基本底線。」