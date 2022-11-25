【和食新事】吉列豚玩Pairing　又有季節食材割烹料理

香港有好多日本菜粉絲，拉麵、天婦羅、揚物、壽司、丼飯、鐵板燒等等，款式多多卻每款都有捧場客，最近就有本地老字號吉列豬扒專門店重裝開業，仲引入日本酒造佳釀來個Sake Pairing；還有以傳統日本割烹料理技藝配合獨有而專業的烹調方式作招徠的全新廚師發辦 × 割烹料理店，鍾意食日本菜又愛嘗鮮的巴絲打又點可以錯過呢！

吉列豚專門店豈止揚物

廿多年前落戶銅鑼灣開設首間店的Tonkichiとん吉，最近搬了樓層，裝潢後重開成為品牌旗艦店。新店以水、土等自然元素打造出禪意十足的氛圍。作為吉列豚專門店，招牌吉列豬扒必不可少，還保留了人氣的炸蝦、炸蠔等外酥脆內多汁鮮味的揚物。此外，品牌還與日本岐阜縣有300年歷史的「奧飛驒酒造」合作，引入曾為江戶幕府宴客專用、近年於國際賽上獲獎無數的「初綠」及「奧飛驒」清酒，設計出全新的Sake Pairing餐單，有前菜的脆炸軟殼蟹、醋番茄、冷菠菜及枝豆，岩手縣釜石蠔配初綠山廢、刺身一人前（海膽、拖羅、深海池魚、魴鮄魚、牡丹蝦）配初綠純米吟釀生原酒、特上吉列盛合（鹿兒島厚切豚肉）配初綠 斗瓶大吟釀，套餐還有甜品的燒酎、醬油雪糕及本格咖啡，當然，大家亦可不配酒，淨食套餐亦可！新店還推出獨家菜式，包括首推原條吉列豬柳及松露日本芥末宮崎牛，前者一隻豬只有一條，原條上炸漿炸至酥脆，入面依然肉汁豐腴；後者則用上布滿霜降油花的黑毛和牛，配松露及芥末醬，提升肉味，風味獨特，與侍酒師挑選的初綠純米大吟釀及奧飛驒特撰純米大吟釀尤為匹配，減膩之餘又能豐富肉香與酒香。

時令食材精湛演繹

最近正式登陸尖沙咀的「お肉割烹 而今」，以姊妹店「焼肉而今」的極上烤肉風格演變而來，以傳統日本割烹料理技藝配合獨有而專業的烹調方式，將頂級肉品與每天從日本空運到港之新鮮時令食材融合，帶來別具風味的割烹料理。餐廳由新任日籍主廚大谷誠主理，並有獲得「日山畜產」專業認證Beef Expert、精通和牛專業知識的野村寬美擔任總女將，在兩位經驗豐富的達人以時令食材精心主理出多款季節限定料理，盛宴有先付、椀物、向付、八寸、強肴、鍋物等。餐廳引入東京逾百年歷史的和牛，選用不同部位包括優質牛柳芯配以低溫及鹽麴，加入海膽、雲子及山葵等多種食材炮製成「烤牛肉」，，肉汁豐盈又味道層次豐富。又好似「藁燒牛舌昆布締漬」就以昆布締漬牛舌，經過12小時低溫慢煮至柔軟後，席前以傳統料理手法—稻桿熏炙燒而成，入口即能嘗到混和在牛舌中的昆布與稻桿香氣，令人回味。又有精修掉多餘部分的極上和牛西冷製成壽喜燒，配上珍稀時令的日本產野菜享用，濃惹又美味。為慶祝新店開業，以優惠價平足HK$500可品嘗到和牛割烹料理體驗，有興趣的巴絲打可別錯過了！