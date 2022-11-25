本日日本：12色粉蠟筆時鐘　超的骰勁可愛

在香港有不少學生捧場的日文老字號粉蠟筆SAKURA CRAY-PAS，多年來一直有不少聯乘周邊產品推出，予人深印象的有2017年與鐘錶店Time Station NEO推出的聯乘手錶，豐富的顏色教人難忘！適逢該錶5周年，兩個單位再度聯手炮製同樣顏色繽紛的掌上型粉蠟筆時鐘（クレパス柄プチくろっく）。圓圓的外形，長闊直徑各約4厘米，剛好放在手心的呎吋，十分可愛，也方便帶去旅行使用。與手錶一樣，整體設計到顏色都加入了粉蠟筆元素，例如時針及分針都是粉蠟筆造型，而鐘面的數字亦恍如由不同顏色的蠟筆書寫而成，首批更一口氣推出了12種顏色，要襯色可謂毫無難度。加上以帶點復古味道、參照了SAKURA CRAY-PAS包裝的盒子盛載，小時候用過的朋友應該很有親切感。11月28日起於TokiiRo表參道店發售，12月2日起於Time Station NEO門市與網店發售，各售2,860日圓（約HK$152）。