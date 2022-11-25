江嘉敏上戰車挑戰飄移　與羅浩銘默契十足有驚無險

藝人江嘉敏（Kaman）與羅浩銘將於今年《歡樂滿東華》中，會作挑戰危險性甚高的飄移項目，二人今早（25日）便到元朗為表演進行練習，Kaman戴上頭盔，先聽從教練指示，然後登上戰車於預先灑水的濕滑場地進行飄移練習，有板有眼。

之後羅浩銘穿上一身護甲然後爬上車頂，再由Kaman駕駛進行飄移動作，羅浩銘全程只以雙手捉實車頂，幸而2人默契十足，有驚無險。Kaman笑言最初以為只是負責做乘客：「以為係面不改容咁坐吓車，點知嚟到先知要揸車，自己揸都冇所謂，只係對自己負責，但依家阿銘嘅性命喺我手上，哈哈，唔多唔少有啲壓力。」她指飄移與平日駕駛不同，一定要多練習，及講求當日狀態，身旁羅浩銘聞言即笑言提醒拍檔表演前一晚早點休息，不要到處亂蒲，問到他有否擔心Kaman技術？他説：「拍動作戲咁多年，通常都係揸槍或畀車撞，飛車真係好少，有少少擔心嘅。」他大讚Kaman很努力練習很快上手，又笑指就算擔心也會故作鎮定，以免影響拍檔表現。

談到無綫台慶夜後疑爆疫，Kaman坦言並不知情，自己未有任何不適，指每次開前亦會做檢測及探熱。