林欣彤分手後仍有聯絡Anton　馮允謙望出年拉埋天窗

歌手林欣彤（Mag）與馮允謙（Jay）下午出席聖誕商場活動，2人表示多年前曾於同一地方表演，感覺令人懷念。早前宣布與樂隊ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）分手的Mag，表示很想試試一個人離開香港過聖誕：「未試過喺其他地方聖誕，以前試過聖誕喺日本拍旅遊節目，但始終係工作感覺冇咁Free。」她笑言自己方向感差，有機會蕩失路，問到是否因分手而想散心？她表示沒有關係：「好多年前已有自己去旅行嘅念頭，但一直未有時間，以前同朋友去旅行，試過大家分開自由活動，仲認識到新朋友添。（一個人去想識下異性？）吓，唔使啦，我比較期待美食同風景多啲，哈哈。」談到前男友早前開騷時爆喊及承認患上抑鬱症，問她可有慰問對方？她表示現仍時有互相問候對方：「佢冇特別同我講，我都有留意佢嘅動向，睇到佢哋演唱會嘅相戥佢開心，希望佢之後無論事業同生活上都可以開心。」

至於Jay就表示媽媽及大哥將於下星期來港：「好耐冇一家人咁齊整，尤其係大哥已經3年冇見，好掛住佢，會抽時間帶佢哋周圍去行街食嘢。」他笑稱哥哥口味較為特別，但都會陪他去找美食：「睇佢食囉，我Keep Fit，哈哈。」他指家人將於聖誕前離港到日本旅遊，已打算負責媽媽的旅費：「阿爸有錢唔請佢。（咁孤寒？儲老婆本？）係呀，希望出年可以結婚。」