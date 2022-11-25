大師兄徐忠信今設靈　錢嘉樂遺憾未能見最後一面

有「大師兄」之稱的武打演員徐忠信日前因病逝世，享年70歲，今日（25日）在大圍寶福紀念館設靈，靈堂設計簡潔，橫匾寫上「永遠懷念」，現場掛了大師兄生前的相片以及播放其演出片段，古天樂、鄭少秋、林家棟及張衞健等藝人也有送上花圈，靈堂外則放滿紙紮製品，而香港動作特技演員公會會長錢嘉樂與張雷及一眾動作演員一早到場打點 ，馬浚偉、譚俊彥及張振朗親身到場悼念。

錢嘉樂感慨表示出事前兩天他還跟大師兄茶敍：「真係天意弄人，公會仲諗住明年春茗頒個傑出動作表演大獎畀佢，其實今年春茗已經諗住頒畀佢，但因疫情而停辦，我哋會將個獎交畀佢家人。」問到對方遺願，他指大師兄生前曾向師兄弟透露無論誰人先走一步都要開開心心，所以嘉樂等師兄弟會將喪事辦得風風光光。他又感激大師兄為動作方面作出的貢獻：「老土啲講句，一個行業成功唔係靠一個人，佢係前輩，佢有份為呢個行業出力，令香港動作特技打出名堂打入國際，我哋會承傳呢個精神。」嘉樂稱由於對方走得太急，遺憾未能見大師兄最後一面，又指完全不知道對方身體有毛病：「當日大家仲有講有笑，好開心，係一個反差。（知唔知佢身體有事？）我哋呢行就係咁，後生時個個都係英雄，唔到瞓低都唔會話自己有病，所以我經常都勸告年輕一代要做身體檢查同買保險，希望大師兄走得開心。」

另外，譚俊彥表示今次是代表自己及爸爸狄龍出席：「佢係動作行業嘅前輩，好照顧後輩，我同佢最後合作嘅劇集係《包青天再起風雲》，入面好多吊威吔場口，都係佢教導我哋。我最近有一年時間唔喺香港，對上一次喺香港見到佢，佢仲好精神，所以聽到佢離世嘅消息都好愕然。」問到父親對於大師兄逝世的反應？他坦言一定會難過，又指到了爸爸這個年紀每年都會有身邊朋友或前輩離世，他都會代表爸爸出席喪禮。