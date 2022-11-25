【Zac玩Zac食】中菜高手雲集　周年會慶晚宴舉杯

疫情下的香港餐飲業在這3年間可以講得上飽歷風霜，妄論市民出行是否安心，但政府抗疫政策狠辣且飄忽，業界計劃總趕不上變化，大型宴會活動在人數管制下幾乎全部停擺；幸好近月疫情控制較好，在限聚政策放寬下，今年香港中廚師協會第十八屆周年會慶晚宴，終於再次恢復熱鬧氣氛，在旺角東星級酒店內的喜宴堂筵開22席。

「香港中廚師協會」成立於2004年4月28日，以推動中餐廚師的廚德、廚藝、廚政為宗旨，協助業界培訓人才和提升技能，舉辦許多開拓廚師視野及技術交流的活動，及到中華廚藝學院為業界培訓人才，為中式飲食業的發展作出貢獻。

當晚理事會成員個個西裝筆挺，其他廚師會員們也換上大會指定的運動服，一眾大廚們卸下廚師服感覺一新，在場一眾業內嘉賓及各美食家都忙着打卡、集郵，場面非常熱鬧！而眾多名廚群英薈萃，晚宴菜單當然亦精心挑選，有8大供應商贊助食材醬汁，每一道菜式都非常精彩，特別係侍應列隊進場奉上風生水起金豬齊撈起、再次看到呢種飲宴氣派場面，真係恍如隔世、非常感動，希望餐飲業重新出發，明天會更好。祝賀香港中廚師協會百呎竿頭、更進一步，會務蒸蒸日上！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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