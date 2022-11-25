193承諾奪「叱咤組合獎」裸跑　ERROR隊友提議拍AV造勢

組合ERROR今午（25日）出席「ViuTV 2023節目巡禮」，席間他們衝落台向觀眾大派禮物，包括《季前賽》的海報及波衫，深受歡迎，而台上成員193被指倘若ERROR能奪「叱咤組合獎」，則會於演唱會裸跑謝票，他當眾「三級」回道：「咁表演啲咩呀？格劍呀？」事後4子齊齊受訪，問到有否信心得「組合獎」，他們坦言暫時信心不夠強：「所以我哋一直搵緊宣傳攻勢，去增強威力，193承諾裸跑嘛。」193即回道：「咁如果以後我競逐『最佳男歌手』做啲咩？要切嘞喎！」其他3子提議：「到時你拍套AV囉，攝影師、收音我哋幫手！裸跑啫，你有操開。」193：「操乜呀，請問？攞出嚟摑你哋！」3子再接口：「我哋唔介意你攞『大笨象』彈我哋！」

193再說：「我想收番裸跑囉，時序上都唔啱，我哋個騷12月中舉行，叱咤係明年1月。都未頒獎，好合理地走數，咁一係再開下個騷先裸跑啦。」談到演唱會準備功夫，4子似乎話中有話：「我哋呢個moment仲enjoy緊拍劇，我哋好鍾意拍劇，要拍足24小時先得！拍劇嘅效益最大，做綜藝同唱歌係冇用嘅。（咪唔夠時間排練囉。）客觀嚟講一定唔夠，不過時間好似乳溝咁，點擠都擠到啲出嚟。」肥仔補充：「或者我哋企喺度唱，走位都唔夠時間排，叫舞蹈員自己跳，即係睇佢哋多過睇我哋！」

問到有否邀請鄭伊健擔任嘉賓，4子原來已發出邀請函：「佢要睇吓個期先，希望可以邀請到佢同我哋合唱《數碼暴龍》，或者《友情歲月》。」對於伊健有留意他們的節目，Dee坦言：「超開心，約3年前我同Lokman做金像獎司儀，心情相當緊張，佢親口話認得我，當時我啱啱出道咋，估唔到佢當眾讚我哋，大家知ERROR個名有幾臭，希望冇影響到佢啦！」對於早前於節目內重提揶揄曾志偉事件，期間聲淚俱下，193表示：「只係得3集，唔夠時間喊。（有人話你想搵搲合作？）絕對唔係，都唔同台，講嗰啲都係標題黨傻仔，睇咗我個節目就知道唔係咁嘅意思啦，冇知識先有咁嘅批評，鍵盤戰士收皮啦。」