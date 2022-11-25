郭秀雲為契媽嘉玲喪事打點　一度哽咽：佢呢幾年好辛苦

長居泰國、一代著名粵語片女星嘉玲於周一（21日）在睡夢中離世，享年87歲，其長子黃栢文及契女郭秀雲已飛到當地辦理喪事，無綫節目《東張西望》派出主持游莨維到當地直擊。今晚（25日）播出的《東張西望》，游莨維在廟宇實地採訪，原來喪禮是按嘉玲生前遺願，在其住所附近的廟宇舉行，該廟宇遠離曼谷市中心、車程約一小時，根據當地習俗，已於過去三日進行誦經儀式，今天會休息一天，明天會進行火化儀式。節目中見嘉玲的幼子及契女郭秀雲在場打點外，靈堂中的遺照及靈柩也曝光。

現場放滿大量白色鮮花，所採用的遺照，是戴着眼鏡的嘉玲面露微笑，遺照前放了白色棺木，以及放滿至愛親朋的花圈，當中包括張國榮的密友唐鶴德。郭秀雲接受訪問時，說雖然契媽嘉玲生前稱想低調進行喪事，但有不少親朋知道消息後仍紛紛送上花圈致意，期間她提及同樣已逝世的契姐時更一度哽咽：「我知道契媽呢幾年好辛苦，所以對佢嚟講，走咗或者係一份安慰。我契姐走咗都唔係太耐，未夠一年，契姐一直好照顧父母尤其係契媽，成屋都係佢打點，佢煮嘢真係好好食，唔知係咪契姐先走一步，準備好啲嘢畀契媽。」