龔慈恩逆齡飾後生女　獲黎耀祥鼓勵演活恩愛夫妻

由黃偉聲監製、龍文康編審的無綫新劇《輕．功》，將緊接台慶劇《超能使者》播放，演員陣容包括黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉及韋家雄等，日前《輕》劇發布宣傳片，配以黎耀祥充滿感情的VO：「放輕自己，做人唔再咁執着」及「輕功係一種活得自在嘅生活態度」。祥仔近年維持一年一劇，是次角色再有突破，由於劇情發展偏向生活化，對於演員自然是演技大考驗，祥仔除了要應付內心戲，更要飾演比自己真實年齡成熟的角色，但他全程演繹得絲絲入扣，增加故事真實性。

龔慈恩向來保養得宜，是次不但要飾演病重的「繆妙」，現年59歲的她，更要分飾年輕版「繆妙」，她受訪時感激監製和編劇為她創造這個角色，更特別感激祥仔鼓勵她放開去演：「我有啲古板啲嘅觀念，一把年紀要演啲比較恩愛嘅場口，唔係好放得開去做，好多謝導演同祥哥一直鼓勵我放開去演，同埋依家年代唔同，喺街上好多退休夫婦都好Sweet，其實不論咩年紀，兩夫婦都應該去互相痛愛對方，呢個先係正確嘅態度。」然而劇中有不少古裝造型及吊威吔場面，她笑言從不抗拒吊威吔：「不嬲都覺得幾好玩，反而擔心某啲動作做得比較笨拙，始終依家年紀大未必做到佢哋要求，但今次表現都OK。。」

被選為《2022年香港國際影視展》推介劇集之一的《輕》劇，幕後班底強勁，黃偉聲和龍文康均為「言情」高手，更是《老表》系列黃金組合，黃偉聲亦是去年台慶劇《換命真相》監製，龍文康曾參與電影編劇作品包括《門徒》、《野．良犬》等，而其聯合編劇的電影《樹大招風》，更榮獲第53屆金馬獎最佳原著劇本，及第36屆香港電影金像獎最佳編劇。