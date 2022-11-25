余香凝颱風天坪洲拍劇：船程似坐海盜船擔心跌落水

女星余香凝（Jennifer）、陸駿光出席港台《獅子山下2022》系列放映分享會，暢談製作花絮及拍攝感受，兩人主演的單元劇《麵糰家族》，講述男主角透過與女主角的邂逅，牽引出他對家庭、事業、愛情的糾結與自省，最後重新掌握自己的人生。

Jennifer提到有一日拍攝時剛好在颱風之後，因故事背景在坪洲，當日要乘坐街渡入坪洲，整個船程都非常大浪，她說：「好似坐海盜船咁。」因為好難企得穩，有工作人員甚至撞到頭，當時她怕自己會跌落水，心諗「仲有個女要照顧」，好在最後平安落船，但不少工作人員嘔吐，而她不但沒有嘔吐，更只花了短時間就能平伏心情，投入到角色情緒。

最近由Jennifer飾演的很多角色都要去到較偏遠的地方拍攝，她指自己喜愛郊外景色，甚至去旅行時也會去郊外，因為藍天白雲能讓人心情平靜。談到家庭生活及工作時間分配， 她表示工作以外的時間都會陪伴囡，她說：「依家囡囡已一歲半，開始明白大人話中嘅意思，所以我出去做嘢，總會對佢話自己好快會回家。」

陸駿光則表示在劇中的角色與自己原生家庭有共通之處，劇中太保飾演他的嚴父，平日他們很少閑話家常或傾心事，但有些事情總是盡在不言中，陸駿光說：「我爸爸都係一名嚴父，佢哋相處模式同劇中故事好接近，所以飾演呢個角色，好快就可以投入角色情緒。」