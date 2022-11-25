好波又高挑　癡女鬥出招

今日搵來AV界兩位高妹日向真凜同小早川怜子比併，睇吓邊個實力最強！（互聯網）

日本女仔一向都予人嬌小玲瓏又可愛嘅印象，不過家陣好多日本妹唔單止高大，仲上圍豐滿添！喺AV界就可以搵到唔少高妹，今日搵來日向真凜同小早川怜子兩位高挑好波癡女比併一下，睇吓邊個夠高招！

長身妖精

AV廠S1嘅專屬女優個個都係獨當一面實力非凡，日向真凜就係其中之一。今年25歲嘅佢，五官標致，氣質高貴綺麗，有啲混血兒味道，屬於妖精系女優。身材方面，擁有5呎7吋相當高挑，雙腿修長又白滑，上圍仲有對睇頭十足嘅F Cup巨乳，呢副胴體火辣得令人流晒口水！

出道拍AV前，佢曾經做過模特兒及舞蹈員，不過由於佢係購物狂，微薄嘅收入根本滿足唔到佢嘅購物欲，為咗搵更多錢，所以2019年就下海拍AV。出道以來一直都表現出色，據聞佢為咗令自己嘅身材更加養眼，將身上七處紋身用激光清洗，早前更加因為覺得肌膚太過粗糙，怕會影響觀感而宣告停工，做好皮膚保養工夫先至復工，專業態度認真抵讚！

日向真凜

年齡：25歲

身高：5呎7吋

三圍：34F-24-35

叫聲震天

喺熟女系女優當中，有一位出名嘅高挑火辣天后，佢就係小早川怜子。雖然今年已經39歲，但係年齡對於佢嚟講唔係一個規限，比起初出道時，容顏更見艷麗迷人。身高5呎5吋嘅佢，高挑得嚟肌肉結實，而且上圍又大又堅挺，雖然睇落唔係天然巨乳，但係至少夠凸出啦！

佢出道拍AV至今已經有10年，實力同人氣拍得住熟女天后風間由美同北条麻妃，不過唔少人都認為怜子嘅演出精彩度比起兩位天后更高，皆因佢每次都會瞓身演出，好多重口味如二穴中出及拘束繩綁，都一樣照單全收。而最引人入「性」嘅係佢全情投入，床戰時面露出肉緊嘅表情，仲會擘大口聲嘶力竭咁呻吟，簡直令人聽到出現耳內高潮！

小早川怜子

年齡：39歲

身高：5呎5吋

三圍：36F-24-36

第1回合

鬥身材

小早川怜子肉地結實，身形充滿健美感，論身材美觀度，完全唔會輸畀後生佢超過10年嘅日向真凜，但係真凜肌膚比較白滑，所以整體嚟講，稍勝一籌。

第2回合

鬥激情

日向真凜演出夠投入，不過唔知點解佢塊面成日都好似膠膠哋，而且表情生硬；至於小早川怜子就唔同喇，每次演出都七情上面，床戰時嘅表情更加誇張，加埋咆哮式呻吟，令激情度大增。

第3回合

鬥活躍

日向真凜除咗拍AV及出席攝影會之外，就冇乜其他活動。相反，小早川怜子就活躍好多喇，佢經常會參與其他熟女女優舉辦嘅活動，亦喺網上教授健身知識，難怪人氣一直有增無減。

怜子嗒落有味

日向真凜長期效力AV大廠S1，受限於廠方嘅拍攝題材唔夠廣泛亦唔夠激，所以發揮始終有限，而小早川怜子就唔同喇，佢幾乎任何重口味嘅題材都拍過，而且對於不同角色都掌握得好好，演技熟練，床戰又夠激情，令作品嗒落有味！